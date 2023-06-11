Ночью силы ПВО уничтожили шесть Шахедов
Россияне ночью в очередной раз атаковали Украину шахедами (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)
В ночь на воскресенье, 11 июня, силы ПВО уничтожили шесть вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Российская атака Шехедами была направлена на прифронтовые зоны — Харьковскую и Сумскую области.
Сообщается, что по предварительным данным в зоне ответственности воздушного командования Восток противовоздушной обороной уничтожено шесть иранских ударных дронов.