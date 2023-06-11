Ночью силы ПВО уничтожили шесть Шахедов 11 июня, 10:05 Россияне ночью в очередной раз атаковали Украину шахедами (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

В ночь на воскресенье, 11 июня, силы ПВО уничтожили шесть вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Российская атака Шехедами была направлена на прифронтовые зоны — Харьковскую и Сумскую области.

Сообщается, что по предварительным данным в зоне ответственности воздушного командования Восток противовоздушной обороной уничтожено шесть иранских ударных дронов.

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