Ночью силы ПВО уничтожили шесть Шахедов

11 июня, 10:05
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Россияне ночью в очередной раз атаковали Украину шахедами (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

Россияне ночью в очередной раз атаковали Украину шахедами (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

В ночь на воскресенье, 11 июня, силы ПВО уничтожили шесть вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

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Российская атака Шехедами была направлена на прифронтовые зоны — Харьковскую и Сумскую области.

Сообщается, что по предварительным данным в зоне ответственности воздушного командования Восток противовоздушной обороной уничтожено шесть иранских ударных дронов.

Видео дня

Редактор: София Лазарова

Теги:   Харьковская область Сумская область ПВО Воздушные силы Вооруженных сил Украины Shahed-136 шахеды атака шахедов Shahed-131

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