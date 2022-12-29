Ночью ПВО сбило 11 дронов-камикадзе на востоке — Воздушные силы

29 декабря, 13:06
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Силы обороны сбили 11 вражеских дронов-шахедов (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

Силы обороны сбили 11 вражеских дронов-шахедов (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

В ночь на четверг, 29 декабря, противовоздушная оборона уничтожила 11 дронов Shahed-131/136 на восточном направлении.

Об этом сообщается в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

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Также там отчитались, что во время утреннего массированного обстрела Украины силы обороны уничтожили 54 вражеские крылатые ракеты. 

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Как сообщили в Воздушных силах, около 7:00 враг атаковал Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из Волгодонска Ростовской области и северного района Каспийского моря, а также крылатыми ракетами Калибр с кораблей в Черном море.

Кроме того, осуществлено до шести пусков крылатых ракет Х-22 и Х-32 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, два пуска противорадиолокационных ракет Х-31П.

Также оккупанты применили зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам инфраструктуры прифронтовых городов.

Всего, по предварительным данным, оккупационные войска применили 69 ракет.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   ПВО Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе Shahed-136 Shahed-131

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