Будут защищать Киев и не только. Силы обороны создадут новые мобильные огневые группы ПВО 10 мая, 14:15 Сергей Наев (Фото:www.facebook.com/serhiynaiev)

В среду, 10 мая командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев заявил, что он передал очередную партию внедорожников для создания мобильных огневых групп противовоздушной обороны.

По его словам, с таким огромным количеством авиационных и ракетных ударов мир еще не сталкивался.

«Но мы стараемся найти самые действенные методы противодействия воздушным опасностям. Пытаемся сделать невозможным поражение войск и максимально обеспечить защиту наших соотечественников и объектов критической инфраструктуры», — говорится в сообщении Наева в Facebook.

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Наев добавил, что сегодня передал очередную партию внедорожников для создания мобильных огневых групп противовоздушной обороны.

"Эти группы будут защищать небо на подступах к Киеву, а также воздушное пространство над другими населенными пунктами севера и северо-запада Украины", - добавил он.