Укоротить длинные руки Путина. Насколько успешно украинское ПВО уничтожает разных «шахедов» и «искандеров» — интервью НВ 17 октября, 16:14 Эксклюзив НВ Защитный купол: Американские ПВО HAWK находились на вооружении США долгое время. Теперь будут защищать небо Украины (Фото:US Army PFC. Nicholas Vidro)

Какой процент вражеских дронов и ракет сбивают украинские силы, и какие системы ПВО ждут ВСУ, рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

В последние недели россияне прибегли к тактике массированных обстрелов украинских городов в попытке вывести из строя объекты критической гражданской инфраструктуры — ТЭЦ и другие. В ход идут не только крылатые ракеты, но и более дешевые дроны-камикадзе, приобретенные россиянами в Иране. Утром 17 октября именно последними россияне ударили по Киеву: 25 из них были сбиты, но 5 все же попали в цель.

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О том, как украинские военные планируют обезвредить ракетно-дроновую угрозу и чего ждать зимой, НВ рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

— 10−11 октября россияне впервые за долгое время массированно обстреляли украинские города, выпустив 84 и 28 ракет. Но в первый день войны — 24 февраля — их было больше: 160. То есть количество ракет уменьшилось. О чем это говорит?

— Сейчас совсем другие стратегические задачи стоят перед оккупантами. В первые дни 160 — условные цифры. Точно вам никто не сможет сказать. «Кинжалы» [гиперзвуковой ракетный комплекс] никто фактически зафиксировать не может, их чрезвычайно трудно обнаружить. «Искандеры» [оперативно-тактический ракетный комплекс] чрезвычайно трудно обнаружить. Запуск можно увидеть, а если два запуска были? Их тоже трудно обнаружить. Поэтому считать можно по «приходам». А если прилет был один, то там может быть и второй, в ту же точку.