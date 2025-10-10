Как проинформировали в оборонном ведомстве Британии, это ПВО-оружие, которое производится в Белфасте, проходит под грифом «легкие многоцелевые ракеты (LMM)» (Фото: www.gov.uk)

Сотни ракет ПВО были доставлены в Украину на пять месяцев раньше запланированного срока, сообщил британский министр по вопросам обороноспособности и промышленности Люк Поллард.

Соответствующее сообщение опубликовано 10 октября на официальном сайте Министерство обороны Британии.

По словам Полларда, который воглавлял торговую делегацию, на этой неделе приезжавшую в Киев, — процесс пошел после инвестиций крупнейшего украинского производителя дронов в размере 200 млн фунтов стерлингов в производство дронов в пределах Великобритании, что позволило создать 500 рабочих мест.

Как проинформировали в оборонном ведомстве, данное оружие, производимое в Белфасте, проходит под грифом «легкие многоцелевые ракеты» (LMM) и обеспечивает защиту Украины от угроз с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

«Последний этап сделки на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов, подписанной в начале года, позволит интегрировать эти боевые ракеты в систему противовоздушной обороны Украины, что станет важным шагом для укрепления суверенных возможностей Украины», — сообщили в британском Минобороны.

Как отметил Поллард, власти Великобритании усиливают свою твердую приверженность делу помощи Украине в защите от полномасштабного вторжения России.

«Только в этом году мы тратим 4,5 миллиарда фунтов стерлингов на военную поддержку Украины, что больше, чем когда-либо прежде. Для меня было честью возглавить эту торговую делегацию в Киеве и увидеть столько других стран, участвующих в этом мероприятии», — подытожил министр.

Ранее в Минобороны Украины объясняли, что LMM (Lightweight Multirole Missile) — это высокоточные ракеты-перехватчики, которые эффективно уничтожают дроны типа Shahed. Они уже использовались в боях в 2022—2024 годах и показали свою эффективность, отмечал тогдашний глава ведомства Рустем Умеров.

Инфографика: NV

11 июня тогдашний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что Украина потратит около $2,3 млрд от Великобритании, чтобы закупить средства ПВО — в частности зенитные ракетные комплексы (ЗРК) RapidRanger, а также легкие многоцелевые ракеты Martlet.

По информации издания Defence Express, RapidRanger оснащен четырьмя ракетами, использующими систему лазерного наведения (это могут быть ракеты Starstreak 2, LMM или их комбинация, в зависимости от боевой задачи).

«Наведение LMM осуществляется по принципу „лазерная тропа“, когда ракета летит в структурированном лазерном поле. Это означает необходимость ведения ракеты к цели до момента уничтожения, но, в отличие от инфракрасного наведения, позволяет полностью игнорировать тепловые ловушки, а также не учитывать тепловую сигнатуру цели», — объясняли специалисты.