Разведка Украины о ПВО для Путина: Если мы достаем до Энгельса, то достанем и до Кремля 25 января, 13:26 Кремль находится в радиусе поражения доступными Украине военными средствами, сказали в разведке (Фото:Оперативний ЗСУ / Telegram)

В украинской разведке заявили, что московский Кремль находится в радиусе поражения доступными Украине военными средствами.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона отметил, что все зависит от того, насколько критичными являются цели.

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На замечание ведущей о том, что россияне не ставят системы ПВО возле аэродрома Энгельс, который несколько раз атаковали беспилотниками, а вместо этого ставят ПВО возле Кремля, Скибицкий ответил: «Но это после Энгельса. А это говорит о том, что если мы достаем до Энгельса, то достанем и до Кремля».

Вечером в четверг, 19 января в СМИ начали появляться фото и видео с установками ПВО, которые разместили на крышах зданий и свободных площадках в Москве.

Также комплекс ПВО заметили в Москве недалеко от резиденции Путина в Ново-Огарево.

По данным СМИ, установки ЗРПК Панцирь-С1, которые были замечены на зданиях в центре Москвы, защищают лично диктатора Владимира Путина и его близких.