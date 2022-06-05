ПВО за сутки сбила девять вражеских целей

5 июня, 06:25
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ПВО сбила беспилотник (иллюстративный фото) (Фото:ВМС ВС Украины)

ПВО сбила беспилотник (иллюстративный фото) (Фото:ВМС ВС Украины)

Противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины за сутки, 4 июня, ликвидировала девять вражеских целей. Среди них истребитель-бомбардировщик, вертолет, четыре крылатых ракеты.

Об этом сообщило Командование воздушных сил ВСУ.

Так, 4 июня, на Восточном направлении зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Украины «демилитаризовали» один вражеский самолет, предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34, а на южном направлении – БпЛА Форпост.

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Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила вражеский вертолет Ка-52 и два беспилотника Орлан-10.

По информации Военно-Морских Сил, ПВО моряков сегодня поразило четыре крылатые ракеты Калибр, выпущенные из подлодок РФ.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военная агрессия ПВО Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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