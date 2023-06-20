Воздушные силы Украины уничтожили 32 «шахеда» из 35, запущенных Россией

20 июня, 07:57
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Россияне атаковали Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россияне атаковали Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Ночью во вторник, 20 июня Россия нанесла очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине, 32 «шахеда» из 35, запущенных врагом, уничтожены.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Как сообщил Генштаб ВСУ в Facebook, за прошедшие сутки, враг применил четыре крылатые ракеты Калибр и четыре иранских ударных БпЛА Shahed-136/131. Все восемь воздушных целей были уничтожены.

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Кроме того, враг нанес более 45 авиационных ударов, совершил около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, пострадали мирные люди.

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В ночь на вторник, 20 июня, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаками БПЛА. Россия пыталась ударить «шахедами» по Киеву, Львовской области, другим центральным и западным регионам Украины.

Во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   ПВО Война России против Украины Генштаб ВСУ дроны-камикадзе

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