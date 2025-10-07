К рассекреченному Длинному Нептуну добавился еще и Пузатый Нептун (Фото: Defense Express)

Во время показа возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса для представителей стран НАТО впервые публично продемонстрировали новую версию крылатой ракеты Нептун . Поскольку официального индекса этой модификации еще нет, в соцсетях, ее в шутку назвали «Пузатым Нептуном», пишет Defense Express .

Как видно на фото, опубликованном министром обороны Украины Денисом Шмыгалем, ракета Р-360 имеет заметные утолщения посередине корпуса.

Новая версия ракеты отличается от двух известных моделей — противокорабельной Р-360 и Длинного Нептуна (вероятный индекс — Р-360Л), отмечают аналитики.

По их словам, из-за угла, под которым сделано фото, невозможно точно сравнить все три модификации. Однако можно предположить, что диаметр «Пузатого Нептуна» такой же, как у обычной противокорабельной версии — около 38 сантиметров, а также сходны размах крыльев и длина — примерно 4,5 метра без ускорителя.

Фото: via Defense Express

Вероятно, заметные утолщения на корпусе — это дополнительные топливные баки, которые увеличивают дальность полета ракеты. Для сравнения: обычная Р-360 может поражать цели на расстоянии до 280 км, тогда как Длинный Нептун — до 1000 км.

Продемонстрированная новая версия ракеты Нептун может иметь промежуточные характеристики между известными модификациями — предположительно, ее рабочая дальность составляет около 500 км.

Вместе с тем аналитики не исключают и другое объяснение: ракету могли сделать с меньшим запасом топлива, но с большим осколочно-фугасным зарядом. В таком варианте дальность могла бы быть около 300 км, а вес боевой части — более 150 кг (у обычной противокорабельной Р-360 — около 150 кг). Для сравнения, у Длинного Нептуна заявлена боевая часть около 260 кг.

В Defense Express отмечают, что демонстрация ракеты Нептун европейским партнерам имеет важное стратегическое значение, ведь может способствовать привлечению инвестиций в ее дальнейшее производство. Эксперты подчеркивают, что Длинный Нептун по своим характеристикам превосходит MdCN — пока единственную дальнобойную крылатую ракету, которую производят в Европе.

25 августа Defense Express сообщал, что государственный портал Оружие Министерства обороны Украины на День независимости 24 августа, вероятно, впервые показал новую украинскую дальнобойную ракету Длинный Нептун дальностью 1000 километров.

В марте 2025-го президент Владимир Зеленский заявил, что Длинный Нептун прошел испытания и успешное боевое применение.