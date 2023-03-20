«Это все неправда! Это все напоказ!». Обличительный выкрик во время визита Путина в Мариуполь попал на видео 20 марта, 11:10 Владимир Путин (Фото:Handout via REUTERS)

В ходе предполагаемого визита кремлевского диктатора Владимира Путина в оккупированный Мариуполь и его общения с якобы местными жителями кто-то воскликнул: «Это все неправда. Это все напоказ».

Этот момент остался на видеозаписи пресс-службы Кремля, опубликованной на сайте президента РФ. Ролик со встречи и криком также опубликовало РИА Новости.

На видеозаписи во время этой встречи слышно, как кто-то кричит: «Это все неправда! Это все напоказ!» После чего сопровождающие Путина начали оглядываться по сторонам и делать друг другу знаки.

Видео дня

19 марта российские пропагандисты заявили, что ночью Владимир Путин посетил оккупированный Мариуполь. Было опубликовано несколько видео, на которых показано, как диктатор ездит по ночному городу и общается с местными жителями.

Также, по данным росСМИ, Путина сопровождал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, «докладывавший президенту о строительных работах в городе и его окрестностях».