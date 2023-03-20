«Это все неправда! Это все напоказ!». Обличительный выкрик во время визита Путина в Мариуполь попал на видео
Владимир Путин (Фото:Handout via REUTERS)
В ходе предполагаемого визита кремлевского диктатора Владимира Путина в оккупированный Мариуполь и его общения с якобы местными жителями кто-то воскликнул: «Это все неправда. Это все напоказ».
Этот момент остался на видеозаписи пресс-службы Кремля, опубликованной на сайте президента РФ. Ролик со встречи и криком также опубликовало РИА Новости.
На видеозаписи во время этой встречи слышно, как кто-то кричит: «Это все неправда! Это все напоказ!» После чего сопровождающие Путина начали оглядываться по сторонам и делать друг другу знаки.
19 марта российские пропагандисты заявили, что ночью Владимир Путин посетил оккупированный Мариуполь. Было опубликовано несколько видео, на которых показано, как диктатор ездит по ночному городу и общается с местными жителями.
Также, по данным росСМИ, Путина сопровождал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, «докладывавший президенту о строительных работах в городе и его окрестностях».