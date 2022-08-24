Командиры военных группировок РФ в Украине подчиняются непосредственно Путину — ISW 24 августа, 06:57 Российские военные (Фото:Людмила Денисова / Telegram)

Вероятно, командиры российских военных группировок в Украине подчиняются непосредственно президенту РФ Владимиру Путину. При этом они " обходят" министерство обороны (МО) России и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова в системе командования.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).



Источники в российском правительстве подтвердили, что оккупанты вывозят украинских детей в Россию, их усыновляют российские семьи.

Видео дня

Управление по делам семьи и детства Краснодарского края РФ сообщило о программе, согласно которой российские власти перевезли более 1000 детей из Мариуполя в Тюмень, Иркутск, Кемер и Алтайский край, где их усыновили российские семьи.

ISW отмечает также, что российские власти развертывают силы безопасности в Луганской области, вероятно, в ответ на уменьшение поддержки войны и рост нежелания воевать среди луганчан.

Развертывание российскими властями подразделений Росгвардии для обеспечения безопасности в оккупированной Луганской области отвлекает эти силы от операций в других местах Украины, что, вероятно, способствует более широкой неспособности России превратить ограниченные тактические достижения в оперативные успехи.

Непроверенные источники сообщили, что командиры российских военных группировок в Украине подчиняются непосредственно президенту России Владимиру Путину, минуя Министерство обороны. (МО) России и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова в системе командования.

Кроме того, аналитики со ссылкой на собранные данные предполагают, что министр обороны России Сергей Шойгу потерял доверие Путина после провалившейся начальной фазы полномасштабного вторжения в Украину, несмотря на заверения Шойгу о скорой победе.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.