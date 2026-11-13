«Важно не попасться в эту ловушку». Зачем Путину гуманитарная операция в Константиновке и на что рассчитывают США, ограничивая Украине Starshield — Дикий

13 ноября, 13:20
NV Премиум
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Ни в коем случае нельзя попасть в ловушку Путина с эвакуацией из Константиновки — Дикий (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Ни в коем случае нельзя попасть в ловушку Путина с эвакуацией из Константиновки — Дикий (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Автор: Татьяна Иванская

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий прокомментировал в эфире Radio NV предложение российского диктатора Владимира Путина провести гуманитарную миссию в Константиновке по примеру Олешек, а также ограничения Starshield.

— Я хотела бы начать с предложений по гуманитарной эвакуации из Константиновки, озвученных на встрече со спецпосланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле. Именно Путин заявил, что Россия готова организовать гуманитарную миссию по эвакуации людей. Но у меня вопрос: если он утверждает, что город оккупирован, и говорит, что там остались 300−500 мирных жителей, почему же он сам их не выведет?

— Очень важно не попасться в эту ловушку. Дело в том, что гуманитарная операция в Олешках была совершенно уникальной. Ситуация в Олешках, к счастью, не имеет аналогов на всей линии фронта, и Константиновка никоим образом не является таким аналогом.

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Что происходило в Олешках? Это был населенный пункт на территории, давно и, к сожалению, пока прочно оккупированной россиянами — на левобережье Херсонщины. Этот населенный пункт оказался в полной блокаде, и в нем более 800 украинцев умирали от голода. К тому же организация гуманитарной операции по вывозу этих людей никак не меняла линию фронта. Территория, которая была оккупирована, оставалась оккупированной, а та, которую мы контролируем, оставалась под нашим контролем.

Теги:   Владимир Путин Интервью NV Дональд Трамп Война России против Украины Radio NV

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