— Я хотела бы начать с предложений по гуманитарной эвакуации из Константиновки, озвученных на встрече со спецпосланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле. Именно Путин заявил, что Россия готова организовать гуманитарную миссию по эвакуации людей. Но у меня вопрос: если он утверждает, что город оккупирован, и говорит, что там остались 300−500 мирных жителей, почему же он сам их не выведет?

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— Очень важно не попасться в эту ловушку. Дело в том, что гуманитарная операция в Олешках была совершенно уникальной. Ситуация в Олешках, к счастью, не имеет аналогов на всей линии фронта, и Константиновка никоим образом не является таким аналогом.

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Что происходило в Олешках? Это был населенный пункт на территории, давно и, к сожалению, пока прочно оккупированной россиянами — на левобережье Херсонщины. Этот населенный пункт оказался в полной блокаде, и в нем более 800 украинцев умирали от голода. К тому же организация гуманитарной операции по вывозу этих людей никак не меняла линию фронта. Территория, которая была оккупирована, оставалась оккупированной, а та, которую мы контролируем, оставалась под нашим контролем.