Британская разведка объяснила, почему в РФ начали раздаваться призывы заменить Путина 1 июня, 10:42 Владимир Путин (Фото:Getty Images)

Российские оппозиционные политики преодолевают ограничения свободы слова, чему, в частности, способствует жесткая риторика главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, 27 мая российский оппозиционный политик Борис Надеждин выступил на пропагандистском канале НТВ и призвал избрать нового президента в 2024 году с целью восстановления нормальных отношений с Европой.

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По данным разведки, Надеждин открыто критиковал войну России против Украины с момента вторжения, но это, вероятно, первый призыв к замене российского диктатора Владимира Путина на российском телевидении с начала войны.

В разведке добавили, что недавняя риторика Пригожина могла побудить российских оппозиционеров к преодолению запрета критики Путина.

«За последние 15 месяцев в России были введены ограничения свободы слова, невиданные с советских времен. Однако существует реальная вероятность того, что недавняя язвительная риторика националистических деятелей, таких как владелец группы Вагнер Евгений Пригожин, побуждает оппозиционеров преодолеть табу», — отметили в Минобороны Британии.

24 мая Пригожин рассказал в интервью, что существует риск проигрыша в войне с Украиной. Он обвинил в этом министра обороны Сергея Шойгу и его систему армии.

29 мая в сводке американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что Пригожин снова раскритиковал Путина, подрывая его авторитет и режим. Пригожин разочарован тем, что в Кремле никак не отметили действия его наемников в Бахмуте.

30 мая Пригожин резко прокомментировал атаку дронов на Москву, возложив всю полноту ответственности за это на военное руководство РФ.

