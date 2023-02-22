«Байден обнулил Путина». Михаил Подоляк — о последней надежде диктатора и приемлемых для Украины сроках завершения войны, — интервью NV 22 февраля, 18:27 Эксклюзив NV Голос власти. Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что в 2023-м Украина должна закончить войну (Фото:Hennadii Minchenko via Reuters)

12 актуальных вопросов к Михаилу Подоляку, советнику главы Офиса президента.

Предпоследняя неделя февраля сделала тихую столичную улицу Банковая в районе Офиса президента (ОП) весьма многолюдной: накануне годовщины начала полномасштабного российского вторжения здесь побывали самые разные гости, включая президента США Джо Байдена и премьера Италии Джорджи Мелони.

Видео дня

После американского президента на Банковой оказался и журналист NV. Целью его визита был разговор с Михаилом Подоляком, советником Андрея Ермака и человеком, который формирует ключевые медийные месседжи ОП.

После часового ожидания — Подоляк был занят, — журналист NV оказалось в его кабинете. И за следующие 60 минут задал советнику главы ОП актуальные вопросы внутренней и внешней повестки.

Подоляк свободно говорил обо всем — от повесток до «мирного плана» Китая.

— 21 февраля российский диктатор Путин произнес двухчасовую речь, которая, якобы, должна была явить новые приоритеты РФ. А что на самом деле он сказал?

— Я зафиксировал следующие вещи. Человек, имею в виду Путина, абсолютно неактуален и не находится в современной повестке. Второе: он точно не понимает, что за война идёт на территории Украины, как ее ведёт Россия, к каким последствиям для россиян она уже привела и приведет. Соответственно, не понимая течения войны, он делает неправильные выводы о ее продолжении. Третья составляющая: он, естественно, чувствует себя как человек, который боится того, что происходит. Он это маскирует, пытается надуться, но явно чувствуется его страх, ощущение неправильности того, что происходит. Да, Россию принимают в счёт с учетом военного ресурса. Но не Путина, как человека, который уже не может определять повестку дня глобальной политики, — то, что он делал год-два назад. И, соответственно, он понимает, что эта война может привести к обнулению его как субъекта политического процесса в физическом и юридическом плане, а это чрезвычайно тяжёлая ответственность, которую он никак не может внутри себя скомпенсировать.

Вот этот страх порождает абсолютно нелепые попытки обсудить текущую информационную повестку в стилистике советской классической риторики 1970-х.

Если раньше в речах Путина частично была адресация на внешнюю аудиторию, то сейчас есть одна особенность: он говорит «затягивайте пояса», «мы закрываем страну».

Путин недоговороспособен ни в каких видах, абсолютно иррационален, находится в состоянии тяжелого эмоционального аффекта с печальными последствиями для российской политической элиты.

— Путин настроен на долгую войну?