Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона «Айдар», директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказал в эфире Radio NV , почему Украине сейчас не нужны переговоры , как российский диктатор Владимир Путин ведет Россию к поражению и какое место в этой картине занимает Крым.

— Президенту Владимиру Зеленскому задали вопрос, стоит ли вопрос о Крыме на повестке дня потенциальных переговоров, на что он ответил: «К сожалению — нет, или пока нет. Посмотрим. Самое важное для нас — это земля, которая имеет огромное значение. Это наша территория, наша история, это наши дома», — заявил глава государства в интервью Fox News. Как вы понимаете этот ответ Зеленского? Возможно, это завуалированный сигнал о том, что «нет» или «пока нет»? Или же это планы, озвученные в том числе для наших европейских партнеров, а также предупреждение для РФ?

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— Я бы вообще не стал этого делать; честно говоря, меня немного забавляет, когда вокруг незначительных событий нагромождают массу комментариев. Я не думаю, что комментарий нашего президента для Fox News — это значимое событие. Это не то, что хоть каким-то образом влияет на ход войны.

Мы живем одновременно в нескольких параллельных реальностях — и вынуждены в этом жить. В одной реальности идет война, и в этой суровой реальности находится остров Крым. А совершенно параллельным курсом движется имитационная реальность вокруг переговоров.

Мы все прекрасно понимаем, что никаких реальных переговоров с Россией сейчас нет. Также прекрасно понимаем, что они не начинались и в ближайшее время точно не начнутся. А у меня есть большие сомнения, что они вообще когда-нибудь начнутся.