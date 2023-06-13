Путин пофантазировал о возможности нового «похода на Киев»
Владимир Путин (Фото:Рейтер)
Российский диктатор Владимир Путин связал вопрос повторной попытки нападения на Киев, с мобилизацией на территории страны-агрессора РФ.
Об этом Путин сказал на встрече с «военкорами» во вторник, 13 июня.
Отвечая на вопрос, входит ли в цели так называемой «специальной военной операции» в Украине повторная попытка захватить Киев, Путин упомянул о мобилизации.
«Нужно ли нам идти на Киев? Если да, то нужна мобилизация, если нет, то нет. Сейчас необходимости в мобилизации нет», — утверждает российский диктатор.
Путин заявил, что России якобы не нужна мобилизация, поскольку «не плохо» идет набор контрактников.
По его словам, сейчас Минобороны активно занимается набором контрактников и Россия уже «набрала» примерно 156 тысяч человек с начала января.
В марте украинская разведка сообщала, что у РФ нет возможности наступать на Киев, однако такой сценарий не исключен.