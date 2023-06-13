Путин пофантазировал о возможности нового «похода на Киев» 13 июня, 20:46 Владимир Путин (Фото:Рейтер)

Российский диктатор Владимир Путин связал вопрос повторной попытки нападения на Киев, с мобилизацией на территории страны-агрессора РФ.

Об этом Путин сказал на встрече с «военкорами» во вторник, 13 июня.

Отвечая на вопрос, входит ли в цели так называемой «специальной военной операции» в Украине повторная попытка захватить Киев, Путин упомянул о мобилизации.

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«Нужно ли нам идти на Киев? Если да, то нужна мобилизация, если нет, то нет. Сейчас необходимости в мобилизации нет», — утверждает российский диктатор.

Путин заявил, что России якобы не нужна мобилизация, поскольку «не плохо» идет набор контрактников.

По его словам, сейчас Минобороны активно занимается набором контрактников и Россия уже «набрала» примерно 156 тысяч человек с начала января.

В марте украинская разведка сообщала, что у РФ нет возможности наступать на Киев, однако такой сценарий не исключен.