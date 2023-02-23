Главная цель диктатора. Путин до сих пор хочет захватить Киев — Зеленский 23 февраля, 22:38 Защитники Киева в первые дни вторжения (Фото:Reuters)

Спустя год с начала полномасштабного вторжения в Украину российский диктатор Владимир Путин до сих пор хочет оккупировать Киев.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

Украинский президент подчеркнул, что главная цель России заключается в том, чтобы Украина утратила свою независимость.

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«Думаю, президент Путин до сих пор хочет оккупировать Киев. Но их идеи, миссия и надежда касаются всей Украины. Чтобы мы потеряли свою независимость и свой суверенитет. И потому, думаю, все поняли: если вы не можете оккупировать столицу, если вы не можете оккупировать Киев, вы не можете оккупировать Украину», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, находится ли Киев до сих пор под угрозой.

По данным Генштаба, Россия может прибегнуть к новому наступлению на Киев. Однако пока угрозы для украинской столицы нет.

