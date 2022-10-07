«Путин потерял драйв». Почему диктатор не «поздравил» Украину со своим 70-летием — Маломуж 7 октября, 20:21 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал в эфире Радио НВ, почему российский диктатор Владимир Путин не приготовил «сюрпризов» для Украины по случаю своего дня рождения.

«Он разочаровался в своих возможностях делать „сюрпризы“. Потому что на 9 мая и другие праздники он действительно отдавал приказы мощно обстреливать наши важные центры, жилые комплексы, гражданскую инфраструктуру и т. д. Соответственно, в этот особый период его дня рождения он не будет проводить каких-либо особых мероприятий. Это будут очередные [традиционные] террористические акции. <...> Массированный удар или реализовать ядерную угрозу он не готов», — рассказал Маломуж.

Видео дня

По словам Маломужа, Путин испытывает мощное моральное падение и недовольство от пренебрежительного отношения, которое ему демонстрирует международное сообщество:

«Он почувствовал, что он изгой, загнанный в угол. У него нет того прежнего драйва — какой он „сильный и мощный, каково его стратегическое видение мировых процессов, что он один из тех, кто формирует судьбу мира“».

Кремлевскому диктатору Владимиру Путину 7 октября исполнилось 70 лет. В России решили не отмечать юбилей своего руководителя на фоне провалов на фронте.

Бывший глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в день 70-летия Путина заявил, что у него уже нет шансов, но они все еще есть у России.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что подарил российскому диктатору на день рождения трактор.