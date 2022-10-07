«Путин потерял драйв». Почему диктатор не «поздравил» Украину со своим 70-летием — Маломуж
Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)
Экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал в эфире Радио НВ, почему российский диктатор Владимир Путин не приготовил «сюрпризов» для Украины по случаю своего дня рождения.
«Он разочаровался в своих возможностях делать „сюрпризы“. Потому что на 9 мая и другие праздники он действительно отдавал приказы мощно обстреливать наши важные центры, жилые комплексы, гражданскую инфраструктуру
По словам Маломужа, Путин испытывает мощное моральное падение и недовольство от пренебрежительного отношения, которое ему демонстрирует международное сообщество:
«Он почувствовал, что он изгой, загнанный в угол. У него нет того прежнего драйва — какой он „сильный и мощный, каково его стратегическое видение мировых процессов, что он один из тех, кто формирует судьбу мира“».
Кремлевскому диктатору Владимиру Путину 7 октября исполнилось 70 лет. В России решили не отмечать юбилей своего руководителя на фоне провалов на фронте.
Бывший глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в день 70-летия Путина заявил, что у него уже нет шансов, но они все еще есть у России.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что подарил российскому диктатору на день рождения трактор.