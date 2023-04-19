Перестановки генералов. Что выявил визит Путина на оккупированные территории Украины и почему в РФ отменили марши «Бессмертного полка» — ISW 19 апреля, 08:47 Слева от Путина генерал-полковник Михаил Теплинский, справа — генерал-полковник Олег Макаревич (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Приезд российского диктатора Владимира Путина на оккупированные территории Украины (о дате которого Кремль, вероятно, соврал), выявил очередные значимые изменения в составе военного командования армии РФ.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.

Во ходе визита на оккупированные территории Херсонской и Луганской областей Украины российский диктатор Владимир Путин попытался представить себя как "лидера военного времени" на фоне ожидаемого украинского контрнаступления, считают эксперты Института. По их оценке, данные геолокации свидетельствуют, что Путин якобы посетил косу Арабатская стрелка в Херсонской области - по меньшей мере в 130 км от ближайшей линии фронта. Аналитики ISW обращают внимание на то, что Кремль, вероятно, исказил настоящую дату визита Путина, на что указывает его фраза «скоро Пасха будет». Она свидетельствует, что визит состоялся до 16 апреля, хотя пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков назвал его датой 17 апреля. Однако позже Кремль отредактировал официальное видео визита диктатора, вырезав фразу о грядущей Пасхе.

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18 апреля президент Украины Владимир Зеленский посетил Авдеевку, поэтому не исключено, что Кремль намеренно обнародовал кадры визита Путина именно в этот день, чтобы затмить визит Зеленского в информационном пространстве, считают в Институте. Там напоминают, что ранее российские «военкоры» критиковали чиновников РФ за то, что они не посещают передовую, подобно Зеленскому.

Визит Путина, вероятно, также был призван публично определить потенциальных российских «козлов отпущения» перед запланированным контрнаступлением ВСУ. Путин заслушал брифинги от генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России; генерал-полковника Олега Макаревича, командующего группировкой войск Днепр оккупационной армии и других неназванных командиров о ситуации на линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, которые РФ частично оккупирует. Путин встретился с генерал-полковником Александром Лапиным и другими неназванными высокопоставленными офицерами, чтобы обсудить ситуацию на линии фронта в Луганской области. Вероятно, Путин умышленно выделил Теплинского и Макаревича как командиров армии РФ на юге Украины, а Лапина - как командира, отвечающего за луганское направление, предполагают в ISW.

По мнению аналитиков Институт, эти показательные встречи Путина с Теплинским, Макаревичем и Лапиным, вероятно, подтверждают очередные изменения в рядах военного командования РФ и, возможно, изменения в ближайшем окружении Кремля. Связанный с Кремлем "военкор" отметил, что начальник Генштаба РФ, генерал армии Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу не присутствовали на встречах Путина на территории оккупированной Украины. Он также предположил, что Теплинский и Лапин - ранее сообщалось, что оба якобы были отправлены "в отпуск" - вернулись в ряды военного командования оккупационной армией РФ, вероятно, против воли Герасимова и Шойгу. Российские источники ранее утверждали, что 13 января Кремль заменил связанного с ЧВК Вагнера Теплинского на Макаревича в должности командующего ВДВ — вероятно, после того, как Минобороны России и Герасимов вернули благосклонность Путина накануне неудачной зимне-весенней наступательной операции России на Донбассе. Однако теперь новое появление Теплинского подтверждает предварительные намеки Евгения Пригожина на его переназначение командующим ВДВ. Ранее ISW указывал на то, что подтверждение такого «переназначения» Теплинского будет свидетельствовать о том, что Кремль, вероятно, стремится сотрудничать с ЧВК Вагнера, чтобы все же захватить украинский Бахмут. Это может также свидетельствовать о том, что Пригожин по меньшей мере частично вернул себе благосклонность Путина, одержав верх над попытками Герасимова и Шойгу уничтожить силы ЧВК Вагнера в боях за Бахмут.

Возможно, Путин также пытается сбалансировать влияние ЧВК Вагнера, переназначив Лапина командовать луганским участком фронта, высказывают еще одно предположение аналитики ISW. Ранее Пригожин и руководитель Чечни Рамзан Кадыров провели успешную кампанию по отстранению Лапина от должности командующего группировкой Центр армии РФ — вероятно, из-за личных конфликтов с ним во время Северодонецко-Лисичанской и луганской наступательных операций летом 2022 года. Один из российских "военкоров" предположил, что Путин повторно назначил Лапина, чтобы усилить командование в этом районе или избежать конфликтов с Минобороны России.

В России объявили об отмене всех ежегодных маршей Бессмертный полк ко Дню Победы — вероятно, чтобы уменьшить публичное обсуждение количества погибших россиян в войне против Украины, акцентирует ISW. Депутат Госдумы РФ, сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка Елена Цунаева объявила об отмене этого «марша памяти погибших россиян» 18 апреля из-за неуточненных «соображений безопасности». Цунаева отметила, что вместо этого россияне смогут подавать фотографии родственников в централизованную онлайн-базу для участия в «виртуальном шествии». Российские власти, вероятно, используют такой формат, чтобы скрыть количество погибших российских военных в Украине. Цунаева также призвала людей делиться фотографиями погибших членов своей семьи «в интернете, на одежде и автомобилях».

Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Китая Ли Шанфу встретились 18 апреля в Москве, чтобы обсудить неуточненное «стратегическое партнерство» и военное сотрудничество. Среди заявлений Шойгу звучали слова о взаимных российско-китайских усилиях, якобы направленных "на стабилизацию и уменьшение конфликта", и о том, что каждое государство высоко ценит углубление военного сотрудничества. Шойгу также заявил о возможности углубления партнерства Москвы и Пекина, учитывая «твердую поддержку» друг друга в вопросах национальной безопасности. Ли Шанфу заявил, что его первый визит в Россию в качестве министра обороны демонстрирует решимость КНР в намерении укрепить сотрудничество между российскими военными и Народно-освободительной армией Китая.

Эти замечания Шойгу и Ли во многом повторили заявления китайского министра обороны и российского диктатора Владимира Путина 16 апреля. Кроме того, таким образом Кремль продолжил попытки представить Россию как международного партнера, якобы пользующегося уважением — особенно на фоне встречи G7 в Японии 18 апреля. В совместном коммюнике страны G7 осудили риторику российского ядерного шантажа, возможное размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси, дестабилизацию в Африке из-за действий ПВК Вагнера, принудительную депортацию украинских детей с оккупированной территории Украины, приостановление Россией участия в новом договоре о сокращении стратегических вооружений, а также предоставление Ираном боевых БПЛА для России. Между тем, Минобороны России опубликовало кадры пролета двух российских стратегических бомбардировщиков в международном воздушном пространстве над близкими к Японии Беринговым и Охотским морями — якобы в рамках текущей проверки готовности Тихоокеанского флота.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Отдельные члены российского ультранационалистического сообщества Клуб рассерженных патриотов выступили за революцию в России, если Кремль заморозит войну или начнет мирные переговоры с Украиной и Западом. Группа распространила сообщение лидера российского движения Гражданская солидарность Георгия Федорова, заявившего, что политическая ситуация в России во многом будет зависеть от фронтовых реалий. Федоров считает, что недавние заявления спонсора ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о возможности завершения «с пецоперации» является началом кампании по «замораживанию» войны в Украине. Федоров также заявил, что если Украина добьется успеха в контрнаступлении, тогда политическая ситуация внутри Кремля приведет к более глубокому конфликту между разными сторонами влияния и Кремлю придется пойти на кадровые изменения.

выступили за революцию в России, если Кремль заморозит войну или начнет мирные переговоры с Украиной и Западом. Группа распространила сообщение лидера российского движения Георгия Федорова, заявившего, что политическая ситуация в России во многом будет зависеть от фронтовых реалий. Федоров считает, что недавние заявления спонсора ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о возможности завершения пецоперации» является началом кампании по «замораживанию» войны в Украине. Федоров также заявил, что если Украина добьется успеха в контрнаступлении, тогда политическая ситуация внутри Кремля приведет к более глубокому конфликту между разными сторонами влияния и Кремлю придется пойти на кадровые изменения. Госдума России 18 апреля одобрила ряд поправок к Уголовному кодексу РФ, направленных на усиление внутренней самоцензуры в России и репрессий в отношении российской общественности.

18 апреля в Екатеринбурге российские власти задержали российского специалиста по связям с общественностью Ярослава Ширшикова, ранее сотрудничавшего с задержанным журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем. Его обвиняют в якобы « оправдании терроризма» — вероятно, из-за его постов в соцсетях о Владлене Татарском, предположили в ISW. Ширшиков беседовал с Гершковичем незадолго до ареста американского журналиста и был одним из первых, кто сообщил об исчезновении Гершковича.

оправдании терроризма» — вероятно, из-за его постов в соцсетях о Владлене Татарском, предположили в ISW. Ширшиков беседовал с Гершковичем незадолго до ареста американского журналиста и был одним из первых, кто сообщил об исчезновении Гершковича. Российские войска совершили ограниченные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.



Оккупанты продолжали добиваться постепенных завоеваний в Бахмуте и ведут атаки на линии Авдеевка — Донецк.

По данным украинской стороны, войска РФ продолжают подготовку к обороне на юге Украины.

Кремль продолжает усилия по интеграции военных прокси-формирований с силами регулярной армии РФ.

Российские оккупационные чиновники продолжают депортировать граждан Украины в Россию по программам якобы " медицинского обслуживания и реабилитации".

обслуживания и реабилитации". Беларусь может начать экономически поддерживать оккупированную Россией Донецкую область путем « патронатной системы».

Карты боевых действий: ситуация в Бахмуте, бои на Донбассе, в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW