«Идут дискуссии, жив ли он». В украинской разведке сомневаются, что Мариуполь посетил настоящий Путин 20 марта, 20:19 Обнародованный Кремлем кадр визита Владимира Путина в Мариуполь (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Военная разведка Украины не может подтвердить, что временно оккупированный Мариуполь посетил лично российский диктатор Владимир Путин, а не человек, который внешне на него похож.

Об этом сообщил представителя Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

«У нас нет никаких доказательств тому, что этот человек (в Мариуполе — ред) был Владимиром Путиным. Мужчина, похожий на Владимира Путина, действительно зафиксирован на этих кадрах», — сказал он.

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Юсов добавил, что сейчас «идут дискуссии в экспертной среде, жив ли сам Путин». Он отметил, когда настоящий диктатор встречается с живыми людьми он обычно сидит за длинным столом, у него дрожит одна рука и наблюдаются множество других уже характерных признаков.

«Этих характерных признаков нет во время гуляний по вечернему Мариуполю, общения с мирными жителями в дворах. То есть это хорошая режиссура. И понятно, что российская пропаганда умеет делать разные постановочные сеансы», — добавил он.

19 марта российские пропагандисты заявили, что ночью Владимир Путин посетил оккупированный Мариуполь. Было опубликовано несколько видео, на которых показано, как диктатор ездит по ночному городу и общается с местными жителями.

В Белом доме отметили, что Мариуполь «вдали от линии боевых действий» в Украине, а Путин хотел показать до визита Си Цзиньпина, «что он все еще главнокомандующий, что он все еще у власти, и что его вооруженные силы все еще оккупировали территорию внутри Украины».