Приезд диктатора в Мариуполь. В соцсетях идентифицировали нескольких жителей города, которые появились на видео с Путиным

19 марта, 18:03
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Некоторые из присутствующих на видео с визита Владимира Путина в Мариуполь (Фото:Маріуполь.Спротив / Telegram)

Некоторые из присутствующих на видео с визита Владимира Путина в Мариуполь (Фото:Маріуполь.Спротив / Telegram)

На видео с визита российского диктатора Владимира Путина во временно оккупированный Мариуполь идентифицировали нескольких жителей города, пишет Telegram-канал Маріуполь.Спротив.

Пожилого мужчину, который рассказал диктатору, что потерял все, но теперь ему дали квартиру, читатели канала идентифицировали как Николая Лоткова. Также утверждается, что рядом с ним на видео были его сын Дмитрий, невестка Екатерина и друг семьи Алексей Бондаренко. Читатели канала отмечают, что во время бомбежек они занимались мародерством.

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Кроме того, в Маріуполь.Спротив пишут, что женщина, которая благодарила Путина за «победу», — это Ирина Волосатова, которую также обвиняют в кражах. А ее дом сгорел дотла.

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19 марта российские пропагандисты заявили, что ночью Владимир Путин посетил оккупированный Мариуполь. Было опубликовано несколько видео, на которых показано, как диктатор ездит по ночному городу и общается с местными жителями.

Также, по данным росСМИ, Путина сопровождал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, «докладывавший президенту о строительных работах в городе и его окрестностях».

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Владимир Путин Мариуполь Соцсети Война России против Украины

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