Журналисты узнали местоположение штаба оккупантов, где сняли видео с Путиным 18 апреля, 19:14 Путин, по утверждению пропагандистов, приехал на временно захваченные украинские территории (Фото:investigator.org.ua)

Российский диктатор Владимир Путин незаконно побывал на территории бывшей базы отдыха Бригантина на Арабатской стрелке на юге Украины, в 150 км от линии фронта.

Об этом сообщают Центр журналистских расследований, русская служба Би-би-си, а также OSINT-аналитик Оливер Александер в Twitter.



База отдыха находится в селе Счастливцево Херсонской области по улице Набережная, 17. По данным журналистов, вертолетная площадка оккупантов, которая видна на кадрах с Путиным, расположена на территории пансионата Волна в селе Стрелковое. На кадрах из так называемого штаба группировки войск Днепр журналисты заметили недостроенный комплекс базы отдыха в первой линии от моря, а также ворота при въезде на базу.



Видео дня

18 апреля в Кремле заявили, что Путин якобы посетил временно захваченные Россией украинские территории Херсонской и Луганской областей, где встретился с группировками оккупантов. Журналисты пришли к выводу, что диктатор мог приехать туда еще на прошлой неделе, а не в понедельник, как утверждает кремлевский режим.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал приезд «спецтуром автора массовых убийств по оккупированным и разрушенным территориям». Он также обратил внимание, что на видео с диктатором нет ни министра обороны Сергея Шойгу, ни начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, но в то же время Путин якобы встретился с генералами Михаилом Теплинским, который враждует с Шойгу и Герасимовым, и Александром Лапиным, который конфликтует с хозяином боевиков ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и марионеткой Кремля в Чечне Рамзаном Кадыровым.

Президент Владимир Зеленский 18 апреля посетил позиции защитников Украины на передовой в Авлеевке.