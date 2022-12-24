Путин уже проиграл войну, как Гитлер в 1943 году. Вице-президент Еврокомиссии пояснил, что может помочь Украине выиграть

24 декабря, 20:43
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Франс Тиммерманс (Фото:European Parliament from EU/Wikipedia)

Франс Тиммерманс (Фото:European Parliament from EU/Wikipedia)

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что российский диктатор находится сейчас в том же положении, что и Адольф Гитлер в конце 1943 года, когда войну он уже проиграл, но она еще была далека от завершения.

Об этом он сказал в интервью Nieuwsblad.

По словам Тиммерманса, Россия сегодня очень напоминает Советский Союз.

 "Россия сейчас является полным изгоем на международной арене. Санкции кусаются сильно – смею утверждать. Война стоит слишком много денег. И Путин уже проиграл. Он ошибся по поводу устойчивости украинцев. Потому что никто больше не решается говорить ему полную правду, в том числе и о состоянии его армии, развалившейся коррумпированными офицерами", — сказал он.

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Он напомнил, что "Гитлер также проиграл войну в конце 1943 года, но она продолжалась еще два года".

«Путин может еще очень долго делать много хаоса. Отсюда — бомбардировка энергетической инфраструктуры (Украины) с намерением довести людей до такой нищеты, чтобы миллионы приехали в Европу», — считает Тиммерманс.

По словам вице-президента Еврокомиссии, Путин использует энергетику, а также миграцию как оружие против украинцев, потому что знает, что это два уязвимых вопроса.

По его мнению, единственное, что способно изменить курс России – «это осознание того, что Запад не кажется независимо от событий на поле боя».

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«Когда Путин и Лавров начнут думать, что на фронте (против РФ) появляются трещины, они смогут продержаться еще дольше. Мы должны держать ряды сомкнутыми, держать фронт с американцами и продолжать поддерживать Украину финансово и военно», - призвал он.

Ранее США призвали российского диктатора Владимира Путина признать реальность и вывести свои войска из Украины после того, как он назвал развязанное им полномасштабное вторжение войной, а не «специальной военной операцией».

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Владимир Путин Еврокомиссия Адольф Гитлер Франс Тиммерманс Война России против Украины

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