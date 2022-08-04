«Это их почерк». Действия России в Еленовке стали продолжением действий Путина в Беслане — Яковина 4 августа, 09:07 Эксклюзив НВ Тела погибших украинцев в Еленовке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский теракт в отношении пленных украинцев в оккупированной Еленовке стал продолжением массовых убийств граждан, которые регулярно устраивает Кремль.

Почему это убийство характерная черта России времен Путина рассказал в эфире Радио НВ международный обозреватель Иван Яковина.

Первым делом нужно обязательно несколько слов сказать о массовом убийстве украинских пленных в Еленовке. Мне лично с самого начала было абсолютно понятно, что этих людей специально убили россияне. Почему с самого начала это было понятно? Потому что людей, которых Владимир Путин по тем или иным причинам сильно не любит, в России всегда убивают. Это не секрет. Например, какие-нибудь чеченские боевики, которые были захвачены в плен во время предыдущих войн, их судили, отправляли по обвинению в терроризме в тюрьмы, там они все умерли якобы сами. Естественно, их убили, понятное дело, но все они не дожили, скажем так, погибли при странных обстоятельствах. Почему? Потому что Путин дал такой приказ.

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Российские оппозиционеры, журналисты, активисты, — всех, кто становится слишком заметным для Владимира Путина, либо убивают, либо пытаются убить. Политковская, Немцов, Навальный, в самом худшем случае подстраивают смерть. Целый научно-исследовательский институт ФСБ, например, занимается применением «Новичка». То есть убийство в качестве средства политической борьбы для Владимира Путина не является чем-то новым, в том числе массовое убийство.

В данном случае Путин не хотел менять азовцев, он считал, что это реально нацисты и поэтому отдал приказ их убить. Для него это вообще не проблема и даже наоборот, для него это решение проблемы, с которой раньше он не знал как быть. Закончилась бы война и что, отпускать? Нет, он не может этого делать, потому что вся война базируется на том, что это нацисты. Поэтому вот такой он себе придумал ход. В принципе я даже не думаю, что он сидел и долго думал, потому что для него это очевидное, первое и единственное решение такой проблемы. Я, кстати, с самого начала был уверен, что их попытаются убить, я, правда, не знал как и не хотел об этом говорить.

Но оказалось, что там не стали особо мудрствовать лукаво, взяли и ударили по бараку, в котором находились, из огнемета Шмель, и все. В 2004 году, кстати говоря, точно таким же огнеметом были убиты почти все люди, находившиеся в спортзале в школе Беслана, которую захватили террористы. Там были убиты и сами террористы, и родители детей. 300 детей, просто из огнемета начали палить по этому спортзалу и всех там пережгли. Абсолютно ту же картину мы видели в этой колонии в Еленовке.

Тут еще можно вспомнить и взорванные дома [в 1999 году], помните, когда Путин пришел к власти, в России постоянно взрывались дома. Для чего они взрывались? Для того, чтобы повысить ему рейтинг и показать, какой он крутой. То же самое случилось со сбитым Boeing [рейс MH17], сбили Boeing — это не мы, это украинцы сбили Boeing. Понятно, там со взорванными домами обвиняли чеченцев, которые, естественно, не имели никакого отношения к этим домам. Отравили газом в концертном зале на Дубровке людей, для Путина массовое убийство людей, которые слишком много знают или которые должны замолчать, — это обычное рядовое повторяющееся действие российской власти. Это его методика и он так делает всегда, это не новость для него.

А сейчас есть уже и доказательства того, что это все происходит. Вот показаны «обломки HIMARS», которые показали сами россияне. До этого демонстрировали где-то в Запорожье, это фейк, отсутствие глубокого кратера — еще одно доказательство, потому что ракета HIMARS летит под углом 90 градусов вниз со скоростью трех скоростей звука, там всегда есть очень сильный удар и появляется огромная воронка, такой воронки нет. Плюс при взрыве, ударе HIMARS, взрыв очень сильный, там очень мощная [взрывчатка], там все разлетается в разные стороны.

Загорается, что-то поджигается только в том случае, если удар был нанесен по чему-то воспламеняющемуся, бензин, боеприпасы. Тут же повреждения в этой казарме, в бараке, вообще минимальные. Там даже кровати, сделанные из алюминиевых или стальных трубочек, стоят на месте. Если бы туда ударил HIMARS, эти кровати разорвало бы в клочья, ничего не осталось бы от этих кроватей. Но они стоят целехонькие, почему? Потому что туда просто влетел огнеметный термобарический снаряд, там просто все полыхнуло и сгорело. Там даже не было как такового взрыва, был пожар.

Кроме того, была одна ракета, а почему не шесть? Все-таки если стреляют, то шестью ракетами. Есть радиоперехваты, в которых россияне говорят, что да, они это сами устроили. Перед ударом, что самое удивительное, всех азовцев отделили от остальных пленных и отвели в отдельное помещение, где их и убили потом. И еще одно: россияне заявили, что готовы принять экспертов, чтобы все посмотрели и убедились, что это были HIMARS, эксперты поехали, а они сказали: нет, мы вас не пустим.

Мы готовы, но не пустим. Вот так вот. Все это материальные свидетельства, которые россиянам практически нечем опровергнуть, но лично для меня главное то, что Путин такие вещи проводит регулярно, это обычный способ поведения для [него]. Он всегда так поступает, это его регулярное. Я не слышал, чтобы Украина по своим людям лупила из HIMARS, не было такого, а вот здесь, Путин так делает постоянно.

Плюс я иногда думаю, если бы в Украине кто-то получил приказ ударить из HIMARS по своим же пленникам где-то в так называемой «ДНР», то никакой украинский военный никогда и ни за что не стал бы выполнять приказ убить своих пленных, это просто немыслимо. Во-первых, он бы отказался, а во-вторых, еще бы и рассказал, что получил такой преступный приказ.

Тогда бы власть просто не усидела, никакая украинская власть просто не стала бы так рисковать, потому что любому руководителю понятно, что если такое случится, его выкинут из президентского дворца просто за секунду. В общем ответственность за это массовое убийство, с моей точки зрения, несет конечно Российская Федерация и Владимир Путин, потому что именно они всегда так и поступают.

Я думаю, что они считали, что таким образом могут напугать украинцев, подорвать их боевой дух. Но я думаю, не получится, все будет ровно наоборот, потому что такие преступления только убеждают нормальных людей в том, что никаких переговоров, никакого поражения, сдачи в плен в принципе не может быть, поскольку Путин будет устраивать такие Еленовки по всей Украине. Если он захватит страну, то все, везде массово людей будут сжигать, убивать и расстреливать. Поэтому его обязательно надо остановить и процесс остановки Путина идет достаточно активно.

Главные события сейчас развиваются на правом берегу реки Днепр в Херсонской области, где россияне хотят закрепиться на единственном своем плацдарме правобережья, а украинцы этот плацдарм хотят ликвидировать. По последним данным, сейчас Российская Федерация отправляет туда какое-то абсолютно безумное количество войск, боевой техники, подвозя уже, вероятно, последние резервы из глубины Российской Федерации. Кремль, судя по всему, все-таки полон решимости сохранить за собой город Херсон до 11 сентября, дня, в который должен пройти так называемый «референдум» о присоединении к России этих оккупированных территорий.

На мой непрофессиональный взгляд, то, что Кремль тащит на правобережье Херсонской области всю возможную и невозможную технику, это даже хорошо. Потому что из-за плохой работы переправ перед мостами, перед паромами скапливаются огромные пробки, по которым можно наносить теми же HIMARS или просто артиллерией удары ужасной силы. Россияне, конечно, прикрываются местными жителями, но я думаю, что власти Украины должны официально предупредить, что не пользуйтесь этими переправами, мостами и паромами, это смертельно опасно, очень высокий риск, что вы погибнете в процессе использования этих путей.

Если об этом не объявлено, значит украинское командование хочет, чтобы побольше, побольше российских войск переехало на правый берег, где их потом можно будет всех скопом и порешить. Я так предполагаю, что сейчас все равно будут дожидаться, что как можно больше войск переедет на правый берег и потом уже бить по мостам, по парому, даже по тем подъемным кранам, которые пытаются эти мосты и паромы ремонтировать.

Российские военные должны вообще бояться не только пересекать Днепр, но и оказаться где-то около этого моста, около Днепра, чтобы им было прямо страшно. И что еще важно? Насколько я понимаю, украинская разведка сейчас работает достаточно хорошо в этом регионе и все, что едет, переезжает на правый берег Днепра, сразу оказывается на прицеле и потом так или иначе уничтожается. За последние дни там был, например, уничтожен состав с российскими войсками и техникой, а также 15 разных складов с боеприпасами, штабов и других важных целей. То есть украинские войска действуют достаточно успешно на этом направлении.

Я думаю, что такие результаты достигаются во многом как раз за счет того, что Россия очень густо концентрирует свои войска, куда ни выстрели, все равно попадешь в них. Не прямо так, конечно, но все-таки шанс попасть повышается и повышается. Очень высокой стала концентрация, поэтому я предполагаю, их там скорее всего собираются отрезать и потом уже добивать в образовавшемся котле. Подождут, пока набьется побольше и потом будут мочить.

Но надо, конечно, признать, ситуация обоюдоострая, это не так все прямо просто и идеально. С одной стороны то, что я сказал, когда множество целей на небольшом пятачке земли и их можно быстро перемолоть. Но с другой стороны много вражеских войск — это всегда много проблем, потому что они же могут попереть вперед, и скорее всего они это и планируют. Они могут, например, создать украинцам серьезные сложности при контрударе, который вроде как планируется, или сами нанести контрудар. В результате нарастает опасность получить уже российское наступление на этом участке, причем жесткое и концентрированное.

Я не хочу тут приукрашивать ситуацию, потому что риск тут действительно большой, если все-таки россияне сумеют собрать большую группировку и она не будет вовремя перемолота, тогда они могут попереть вперед на Кривой Рог, Николаев. У них в общем такая возможность есть. Особенно, когда украинская армия будет наступать, в этот момент она более уязвима для контрудара. Поэтому надо очень внимательно следить, быть очень внимательными и аккуратными украинским командирам на этом отрезке фронта.

Но если Украина все-таки отрежет эти войска от снабжения, сумеет их уничтожить, то Россия останется просто без огромной доли своей этой армии вторжения. Тут я хочу сказать о ликвидации состава с боеприпасами и всякими другими полезными для российской армии делами на станции Брилевка. Из Херсона в Крым идет одноколейная железная дорога, то есть поезд может ехать только в одном направлении. На этой станции Брылевка сделали параллельные пути, на которых составы могут переждать.

Один состав заезжает на этот путь, проезжает встречный и этот едет по своим делам в направлении Херсона или Крыма. Там огромные отстойники для вагонов, в которых вагоны ждут, пока проедет встречный поезд. И вот там установили поезд с российскими солдатами, техникой и боеприпасами. Туда HIMARS попали, все там повзрывалось к чертям собачьим. Плюс там какой-то встречный поезд шел. В общем все повзрывало, все уничтожило, от этой Брилевки мало чего осталось.

И теперь россияне лишились возможности использовать эту железнодорожную ветку на несколько дней, пока не отремонтируют рельсы и все прочее. А во-вторых, как страшно дальше им будет пользоваться этой Брилевкой. Только встал — тебе прилетело. А не встать ты не можешь, иначе придется ждать, пока поезд проедет из Херсона аж до Крыма, только потом ты сможешь пускать встречный поезд. И вся твоя логистика, а напомню, в России она так или иначе завязана на железную дорогу, будет разрушена.

Короче говоря, это реально большая проблема. Про эту Брилевку я тоже не знал, не интересовался, а оказывается, такая интересная история. Там эти поезда стоят, они ждут, пока проедет встречный, а украинцы тем временем туда бьют и разносят всю эту железнодорожную инфраструктуру. Ее, конечно, восстановят, но ситуация повторится, мы понимаем. Я надеюсь, что украинская разведка очень внимательно отслеживает передвижения всех этих поездов.

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