Путин трижды откладывал начало вторжения в Украину — разведка
володимир путін (Фото:Maxim Blinov / Kremlin via REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин три раза переносил наступление на Украину, в последний раз — в середине февраля.
Об этом сказал представитель ГУР МО генерал Вадим Скибицкий в интервью изданию BILD.
По словам Скибицкого, Путин несколько раз обсуждал дату вторжения с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.
«ФСБ настаивала на наступлении, они были убеждены, что достаточно подготовились к вторжению. Они вложили огромные ресурсы и подталкивали Герасимова к атаке», — сказал он.
Представитель ГУР отметил, что в конце концов Герасимов подвергся давлению и одобрил операцию, но недооценил ситуацию.
«Тот факт, что российские части были обеспечены продовольствием, боеприпасами и горючим всего на трое суток, показывает, как сильно они просчитались», — добавил Скибицкий.
Он также напомнил, что в результате этого просчета все первые цели РФ провалились, оккупанты не смогли оцепить Киев, а также не смогли взять Сумы, Чернигов или Харьков.
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