Путин трижды откладывал начало вторжения в Украину — разведка

18 декабря, 20:30
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володимир путін (Фото:Maxim Blinov / Kremlin via REUTERS)

володимир путін (Фото:Maxim Blinov / Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин три раза переносил наступление на Украину, в последний раз — в середине февраля.

Об этом сказал представитель ГУР МО генерал Вадим Скибицкий в интервью изданию BILD.

По словам Скибицкого, Путин несколько раз обсуждал дату вторжения с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

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«ФСБ настаивала на наступлении, они были убеждены, что достаточно подготовились к вторжению. Они вложили огромные ресурсы и подталкивали Герасимова к атаке», — сказал он.

Представитель ГУР отметил, что в конце концов Герасимов подвергся давлению и одобрил операцию, но недооценил ситуацию.

«Тот факт, что российские части были обеспечены продовольствием, боеприпасами и горючим всего на трое суток, показывает, как сильно они просчитались», — добавил Скибицкий.

Он также напомнил, что в результате этого просчета все первые цели РФ провалились, оккупанты не смогли оцепить Киев, а также не смогли взять Сумы, Чернигов или Харьков.

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Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не позволит России «заморозить войну» и не откажется от освобождения своих территорий от оккупантов.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявлял, что ВСУ готовятся к крупной военной операции на одном из направлений, которая уже «на подходе».

По мнению министра обороны США Ллойда Остина, зимой у защитников Украины будет преимущество на фронте. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес советовал Украине «продолжать давление» на поле боя и в течение зимы.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Владимир Путин Вторжение ГУР Война России против Украины

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