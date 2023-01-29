Неизлечимо болен? Израильский врач оценил состояние здоровья Путина — интервью NV 29 января, 17:10 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Военный врач из Израиля Борис Брыль рассказал в интервью Radio NV, почему не верит в то, что российский диктатор Владимир Путин смертельно болен и есть ли медики в России, которые могут поддерживать его здоровье.

— Вы скептически относитесь к разным оценкам относительно состояния здоровья Путина, к оценкам, что он неизлечимо болен, что ему недолго осталось. Вы действительно не верите в такие страшные диагнозы, которые заочно медиа ставят российскому диктатору?

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— Не верю. Почти уверен на 99%, что это не так. И к не то, что даже смертельным диагнозам, от которых умирают, но и к любым другим заболеваниям, кроме как, может быть, базовым по возрасту.

Говорили про рак поджелудочной железы. При раке поджелудочной железы, если мы возьмем временной промежуток, человек даже с химиотерапией должен умереть. При самых лучших вариантах лечения.

Потом другие — Паркинсон, не Паркинсон. Не вижу смысла. Думаю, что здоров. И как бы не хотелось многим выдавать желаемое за действительное, это не совсем верно. И, может быть, вредно. Потому что недооценка в данной ситуации врага [может даже навредить].

— А как вы относитесь к сообщению о том, что физическое состояние Путина поддерживают одни из лучших зарубежных врачей? Насколько это возможно?

— Все возможно. Могут приглашать [врачей], естественно, для того, чтобы человека обследовать, потому что врачи могут прилетать. Хотя есть и те, которые когда-то учились, работали за границей и могли вернуться спокойно в Россию.

С другой стороны, можно привезти, учитывая финансы. Учитывая стоимость одной ракеты, которой бомбили сегодня или вчера по Киеву, даже цену снаряда одного, который летит из танка, привезти любого врача — это просто три выстрела из танка не сделать. Вопрос только в финансах. Опять же, не все полетят.

Нельзя сказать «наилучшие». Такого понятия даже «наилучший врач» в мире или одни из лучших [нет]. Я думаю, что [состояние здоровья] может контролироваться. Оборудование тоже стоит дешевле. МРТ машина, которая считается самой дорогой, стоит дешевле, чем ракета.

Инфографика: NV

Инфографика: NV

— В таком случае то, что называется медицинской тайной, точно будет сохраняться? Если привлекают иностранных специалистов, понятно, что они публично не будут давать комментариев, что-то рассказывать. Но спецслужбы других стран владели бы информацией о состоянии здоровья российского диктатора?

— Думаю, да. Если нужно, спецслужбы, учитывая данную фигуру, знали бы, кто летает, куда летает. Врач же не засекреченный на всю жизнь, у него есть своя жизнь.

Если мы говорим об [хорошем] уровне врачей, то это врачи уже старше 35−40 лет. Это значит, что должна быть семья, друзья, общение. Мало кто из нормальных врачей отказался бы от общения со всем своим окружением для того, чтобы заработать какую-то сумму денег, учитывая, что на Западе мы зарабатываем очень прилично. То есть, менять свою жизнь, отказываться от WhatsApp, Telegram смысла нет.

А телефон на сегодняшний день можно прослушать. Тем более в данной ситуации. Мой телефон никому не нужен, но если бы я лечил, обследовал какого-либо такого диктатора или такую персону, я думаю, залезли бы, и все, что надо, слушали бы.

— Насколько современная медицина может поддерживать состояние здоровья Путина в данном случае?

— В данной ситуации, если нужно, имея определенный штат врачей, определенный штат медсестер и всего обслуживающего персонала, не проблема для России нанять 100 человек. Поэтому можно поддерживать, можно проверять, можно делать все исследования необходимые.

В том числе часть исследований можно делать и просто под другим паспортом. Это будет не Владимир Путин, а Иван Петров. И кто там знает, кто это такой? Прочитать компьютерную томографию или МРТ можно, отправив даже врачу в Штаты. Заплатить ему 500−1000 долларов, он прочитает и никогда не будет знать, чье это МРТ.

— Внутри России есть возможность поддерживать жизнедеятельность и высокое состояние здоровья российских лидеров без привлечения иностранных специалистов?

— Я думаю, что нет. Думаю, что это невозможно. Чисто местными специалистами, чтобы было как в Западной Европе, как в Америке, Израиле или Японии, наверное, это невозможно. Должен быть высококвалифицированный штат. И тут возникает очень много проблем. Поэтому очень много людей с бывшего постсоветского пространства, в том числе руководители, всегда летали за границу лечиться.

— У России не хватает высококвалифицированных врачей?

— Я думаю, что идентично с Украиной, как до войны. Потому что на данный момент в Украине врачи делают все возможное и невозможное. И больше невозможное. Реально герои. Так, как работают в таких условиях. Даже если что-то где-то, но это геройские поступки.

— Что касается психологического состояния Путина. Я понимаю, что есть психиатрия, есть психологи, они по определенным критериям оценивают состояние. Есть ли у вас представление, в каком состоянии сейчас находится российский диктатор?

— Я, конечно, не психиатр, но книжку Каплана читал, это альма-матер по психиатрии, учил к экзаменам и так далее.

Человек находится громадное количество времени у власти. У власти не просто в какой-то деревне в Африке, а это страна с ядерным оружием, которая может представлять угрозу вообще миру. И когда у человека такие силы, оставаться 20 лет в адекватном состоянии, по моему мнению, как минимум очень тяжело. Я бы даже сказал, это невозможно. Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно, когда нет границ. Любого человека.

Нет границ в деньгах, нет границ в силе. Все, что ты хочешь, у тебя есть. Разве это норма? Человека что-то должно держать в рамках. Здравый смысл? У каждого здравый смысл все равно свой. И он начинает стираться. Если ты живешь на 1000 долларов в месяц, на 500 долларов, на 10 млн в месяц, у тебя разный здравый смысл. У одного и того же человека. А тут просто неограниченная власть.

Плюс у тебя вокруг начинает все строиться… История же повторяется во всех смыслах. Вспомним Гитлерюгенд. Это молодежное движение Гитлера. Разве сейчас мы не видим молодежного движения? Допустим, в Америке тоже есть молодежное движение — скауты. Только на кого нацелено молодежное движение в Америке? Или в Израиле Сыны Акивы? На какую-то личность? Нет. Это движение молодежное. А вот Гитлерюгенд — это движение, направленное на превозношение одного человека, на идолопоклонничество одному человеку.

Тоже самое команда Путина. Что такое команда Путина? Я вот в Израиле не знаю команды кого-то, у нас нет такого.

— Когда у человека нет никаких ограничений, это, я так понимаю, влияет на его адекватность?

— Однозначно. Это у любого человека будет развиваться. А когда человек живет в этой реальности 20 лет. Возьмем Обаму. Начиналось все «Обама — чмо»? Уже нет Обамы, уже Байден, Зеленский… Понимаете? Потому что люди во всем мире меняются. И завтра мы не будем помнить, кто был вчера. А когда люди не меняются, и только все вертится вокруг одной персоны, это совсем другая история.

— Какая может быть реакция этой персоны? Он нападает на Украину, и весь мир видит, что король-то голый! Его армия горит, терпит огромные потери. Диктатор упал, разбил себе нос по меньшей мере. Он поднимается, на него все смотрят. А он остается при том же мнении, что он самый сильный, могучий, его все должны бояться. Или у него происходят какие-то психологические изменения в голове?

— Конечно, есть психологические изменения.

А давайте перейдем к медицине? Вот медицина — зеркало страны, зеркало всего. Медицина — это технологии, медицина — это наука, обучение, продолжительность жизни. Момент, который показывает вообще всю сущность страны.

Нет ни одной страны, где замечательная медицина, а страна живет, извините, в дерьме. И нет страны такой, которая живет замечательно, а медицина, как я сказал, в фекалиях. Такого не существует. Потому что это есть зеркало.

Теперь смотрите. То, что король голый, а все вокруг — бутафория, было известно до этого именно по медицине. В настолько богатой ресурсами стране, запакованная [Россия] медицинским оборудованием от пяток до головы? Это в центре, в Москве сосредоточено чаще всего. В больших городах, как Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург медицины-то нет. Это называется медицина, но в реальности это нельзя сравнить с западной медициной, уровень совсем другой. И это за 20 лет правления.

Соответственно, там, где в медицине плохо, плохо в науке, плохо в образовании, плохо в производстве, плохо во всем, и в армии в том числе. А почему? Потому что такая власть основана на коррупции. Это же коррупция. Воруют везде — сверху донизу, воруют отовсюду.

И что потом? Если бы не воровали, если бы не было коррупции (это, может, прозвучит сейчас, знаете, очень грубо с моей стороны или неправильно), то в сравнении по количеству человеческого потенциала, военной техники, которая должна была быть в России, они реально войну должны были выиграть за неделю. Но если бы не было коррупции, не было бы и войны, потому что было бы по-человечески все. Потому что это же не по-человечески то все, что происходит.