Путин назначил командующего силами оккупантов в Украине

8 октября, 15:21
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Сергей Суровикин (Фото:Минобороны РФ)

Сергей Суровикин (Фото:Минобороны РФ)

В субботу, 8 октября, генерала Сергея Суровикина назначили командующим войсками РФ в Украине.

Об этом заявили в министерстве обороны РФ, сообщают пропагандисты РИА-Новости.

Причины такого решения не были озвучены. Вероятно, это связано с провалами российской армии на территории Украины.

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В конце июня 2022 года Суровикин стал командующим южной группировкой российских войск в Украине. Она вела наступление в Золотом и Горском Луганской области.

До Украины Суровикин был командующим российской группировкой в Сирии, затем в 2017 году Путин назначил его главой ВКС.

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В РФ также сменили командующего войсками Восточного военного округа. По данным базы Единого госреестра юрлиц РФ, им стал генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

https://www.youtube.com/watch?v=v22wPKGxK_0
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Российская агрессия Война России против Украины

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