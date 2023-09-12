«Россия медленно тонет». В Офисе президента отреагировали на новую порцию пропагандистских заявлений Путина

12 сентября, 14:08
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

В Офисе президента Украины прокомментировали новые заявления, которые во вторник, 12 сентября, выдал российский диктатор Владимир Путин.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, речь главы Кремля можно свести к пропагандистской мантре «все идет по плану; Россия сильна как никогда; Запад слаб, а значит, все, кто покинул стаю, совершили ошибку».

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«Это вынужденное выдавание желаемого за действительное, длящееся часами, свидетельствует лишь о… внутренних переживаниях относительно собственной легитимности как вожака стаи. Не надо смотреть на дерево. Надо видеть лес в целом», — написал он в X (Twitter).

Подоляк считает, что Россия «медленно тонет, и ничто не остановит этот объективный исторический процесс», а Запад должен ускорить поражение Путина.

12 сентября российский диктатор принял участие в сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. В частности, он пожаловался на контрнаступление Украины и пофантазировал о «тысячах» единиц уничтоженной бронетехники.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Владимир Путин Владивосток Михаил Подоляк Война России против Украины

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