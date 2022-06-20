Разрешение на мародерство в Украине оккупантам дал лично Путин — перехват СБУ
Российские военные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Разрешение на мародерство в Украине оккупантам дал лично российский диктатор Владимир Путин, об этом свидетельствует новый перехват СБУ.
В сообщении ведомства в Telegram говорится, что кражи во время войны среди оккупантов не считаются преступлением и не наказываются, чему захватчики очень радуются.
«То есть это, короче, не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Это разрешено. путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено…» — рассказывает захватчик жене.
Оккупант завидует старшине, который «телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль… все гребет!».
Разговор свидетельствует, что оккупант составил свой «бизнес-план»: хочет украсть военную экипировку, поскольку обмундирование на "спецоперацию" им приходится покупать самим.
«Я сижу в этих (намародерених - прим.) берцах, а они, знаешь, как чешки, еб*ть. Ну просто чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берец весит. У них, во-первых, нога потеет. А эти – продувает... С вентиляционной тканью, ну ох*еные…» — сказал захватчик.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.