«Соглашение с дьяволом». МИД Украины предостерегло Тбилиси от сближения с РФ после решения Путина отменить визы 11 мая, 16:18 МИД Украины (Фото:Enrico Strocchi/Flickr)

В МИД Украины рассматривают решение российского диктатора Владимира Путина отменить российские визы для грузинских граждан и возобновить авиасообщение как политическую компенсацию за отказ действующих грузинских властей наложить санкции на РФ.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он также напомнил, что нормализация отношений между странами происходит на фоне оккупации 20% территории Грузии российской армией.

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«В 2008 году российские самолеты уже прилетали в Грузию, чтобы бомбить мирное население. Сейчас они планируют бомбить европейское будущее грузин», — отметил Николенко.

Он добавил, что Россия не заинтересована в продвижении Грузии в ЕС и НАТО, ее процветании и развитии. Цель Москвы — создать условия, по которым прогресс будет невозможен. В пример он привел Беларусь.

Николенко подчеркнул, политика сближения со страной-агрессором не находит поддержки среди части грузинских политиков и населения, которые неоднократно публично выражали свою позицию, в частности в акциях протеста.

«В этом контексте мы выражаем солидарность и поддержку грузинам в их законном стремлении построить процветающее европейское государство в его международно признанных границах», — заявил спикер МИД.

Комментируя последние события, дипломат добавил, что Россия предлагает Грузии заключить «соглашение с дьяволом».

«А в сделке с дьяволом, как известно, побеждает дьявол», — уточнил Николенко.

МИД Украины призывает грузинское правительство синхронизировать политику в отношении России с политикой ЕС, а также воздержаться от действий, отвергающих дальнейшее европейское движение Грузии.

10 мая Путин неожиданно отменил визовый режим для граждан Грузии, а также разрешил прямые авиарейсы в страну. В Ассоциации туроператоров РФ заявили, что первые рейсы могут запустить в конце мая.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией отмену Россией многолетнего визового режима для граждан Грузии и запрета на авиасообщение.



Россия ввела визовый режим для грузинов в 2000 году. С 2012-го россияне могли приезжать в страну без виз — власти в Тбилиси приняли такое решение в одностороннем порядке.

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2008 года, после вторжения РФ и пятидневной войны с оккупационной армией, Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой.

Прямое авиасообщение между странами было прекращено в 2019 году.

В начале текущего года, когда РФ ведет войну против Украины, глава грузинской правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе предложил возобновить авиарейсы, однако президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась против.

В МИД Украины назвали это предложение политической подлостью на фоне попыток РФ уничтожить украинцев в геноцидной войне.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Грузия заняла нейтральную позицию, отказавшись ввести санкции против кремлевского режима и предоставить Киеву военную помощь. Вместе с тем Тбилиси оказывает гуманитарную поддержку и принял украинских беженцев.

Однако Грузия также стала страной, куда массово въезжали россияне после объявления в РФ мобилизации в сентябре 2022 года.

По состоянию на февраль текущего года граждане страны-агрессора уже открыли в Грузии 100 тысяч банковских счетов. Россияне также массово скупают недвижимость в стране и открывают бизнес.

