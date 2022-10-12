Путин показал Украине свою маленькую тютюндру: Фурса и Сыч о массовой ракетной атаке 10 октября 12 октября, 13:25 Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Масштабная ракетная атака по Украине, которая произошла 10 октября, была разовой акцией со стороны России, чтобы продемонстрировать силу диктатора Путина, считают Виталий Сыч и Сергей Фурса.



«Может казаться, что это информационная атака на украинцев, чтобы мы сдались. Но это так не работает. Эта истерика была исключительно направлена на внутрироссийского потребителя, которому нужно было доказать, что Путин еще ого-го, он еще мачо», — комментирует ракетный обстрел 10 октября Сергей Фурса.



Видео дня

Инвестбанкир отмечает, что террор не случайно произошел именно в понедельник. Массовую атаку должны были провести до выступления российского диктатора на Совбезе, где Путин должен был показать «способность действовать».



«Все обстрелы, сделанные 10 октября, — это инструмент внутренней российской коммуникации, это ответ Путина сторонникам жесткой линии […] Все они [пропагандисты — ред.] там вопили уже. У Путина уже не было возможности не сделать что-либо, потому что, как говорит бывший спичрайтер Путина, сила — это единственный источник власти в России. Если ты теряешь силу, то теряешь легитимность, а он ее терял», — рассказывает Виталий Сыч.



Проанализировав деятельность российского диктатора за последние 15 лет, главный редактор НВ акцентирует внимание на том, что раньше Владимиру Путину не нужно было что-то доказывать определенным маргиналам, однако именно сейчас ситуация изменилась: «Если брать российское общество, то сторонники-националисты жесткой линии — это 15 -20% всего населения РФ. Я не помню, чтобы Путин был настолько унижен, настолько загнан в угол, чтобы он должен был что-то доказывать этим людям. Он сам последние семь месяцев усугубляет свое положение». По мнению Сыча, сейчас Путин должен показывать наличие силы. Но, если у диктатора потребуют, чтобы он продолжал это демонстрировать, он не сможет, ведь ресурсов не хватит. Так что события 10 октября — это одноразовая акция со стороны РФ.



Подтверждая это мнение, Сергей Фурса отмечает: «Он [Путин — ред.] пытается удовлетворить жаждущих убийств людей и дает им то, что они требовали, на что эти же люди говорят, что каждый день надо делать подобное. А каждый день ты не можешь этого делать. Во-первых, у тебя тютюндра маленькая, во-вторых, у тебя нет столько ракет. Ты раз психанул, все запустил, а дальше ты не можешь повторять».

