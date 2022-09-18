«РФ проиграла войну на истощение». Цели Путина стали недостижимыми, а российская армия не готова к зиме — интервью с аналитиком CIT 18 сентября, 18:49 Эксклюзив НВ Освобожденная от оккупантов Харьковская область (Фото:Константин и Влада Либеровы / libkos / instagram)

Россия уже проиграла войну на истощение, которую сама же начала вести против Украины еще с апреля, убежден исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

В интервью Радио НВ аналитик рассказал, какие варианты продолжения войны остались у российского диктатора Владимира Путина после успешного украинского контрнаступления в Харьковской области и какая из армий — Украины или РФ — больше готова к зиме.

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— Вы не первый год исследуете конфликты. Скажите, пожалуйста, что вас поразило в Изюме после ухода российских войск?

— Конечно, это количество оставленной техники. Мы слышали от российского Минобороны, что они оправдывают эту ситуацию якобы какой-то перегруппировкой, каким-то отходом, но, как отмечает, например, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг, глава ситуационного центра по Украине в Бундесвере (Вооруженные силы Германии — ред.), если какая-то армия отходит, даже если она это делает очень быстро и нет времени или возможности вывести технику, она должна эту технику уничтожить, чтобы она не осталась врагу. Мы это видели, когда американцы поспешно покидали Сирию несколько лет назад, они бомбили свои склады.

Но россияне этого не сделали. Это говорит о том, что уход Первой танковой армии и других частей из Изюма был очень поспешным и, соответственно, они оставили столько техники, которой хватит на вооружение целой бригады или даже больше. Допускаю, что много этой техники требует ремонта, но частично она может быть использована в качестве донора запасных частей.

— Вы упомянули Первую гвардейскую танковую армию. Британская разведка акцентировала внимание на том, что на харьковском направлении украинская армия разбила, так сказать, элиту российских войск, что потеряна значительная часть этой армии, и что она вряд ли будет восстановлена после этого. Но что важно: эта армия должна была сыграть ключевую роль в обороне Москвы в случае гипотетической войны против НАТО. Говорят, что сейчас, в случае чего, Москву некому оборонять.

— На самом деле это было даже до поражения, которое потерпела Первая гвардейская танковая армия. Мы понимаем, что когда кто-то говорит о якобы открытии россиянами какого-то второго фронта, — это какой-то бред, потому что у россиян пока не осталось сил на какие-то наступательные или даже оборонительные действия на других направлениях.

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