Путин продолжает отправлять срочников на войну в Украину — разведка 6 мая, 15:16 Цей матеріал також доступний українською Россия продолжает отправлять срочников на войну в Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главное управление разведки Украины сообщило, что российский диктатор Владимир Путин продолжает отправлять срочников на войну в Украину.

Война России против Украины — главные события 6 мая

«Из-за высоких потерь на фронте оккупанты пытаются срочно пополнить резервы «живой силы», - говорится в сообщении.

Видео дня

По информации ведомства, в составе 217 воздушно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии (Иваново) к боевым действиям на территории Украины активно привлекаются военнослужащие срочной службы. Сегодня 98-я дивизия оккупанта участвует в боях на территории Харьковской области.

«Спешка в вопросе восстановления потерь приводит к сокращению периода обучения будущих оккупантов», — отметили в разведке.

По данным ГУР, новобранцы 8 армии южного военного округа ВС РФ проходят четырехдневный курс подготовки. После чего направляются на доукомплектование мотострелковых подразделений на территории Украины.

Также российские власти на принудительно-добровольной основе направляют до 40 медицинских работников Крыма в безвозмездную командировку на оккупированные территории Донецкой области. Срок «командировки» – до двух недель. Озвученная цель – «оказание помощи».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.