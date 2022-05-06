Путин продолжает отправлять срочников на войну в Украину — разведка
Россия продолжает отправлять срочников на войну в Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Главное управление разведки Украины сообщило, что российский диктатор Владимир Путин продолжает отправлять срочников на войну в Украину.
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«Из-за высоких потерь на фронте оккупанты пытаются срочно пополнить резервы «живой силы», - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в составе 217 воздушно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии (Иваново) к боевым действиям на территории Украины активно привлекаются военнослужащие срочной службы. Сегодня 98-я дивизия оккупанта участвует в боях на территории Харьковской области.
«Спешка в вопросе восстановления потерь приводит к сокращению периода обучения будущих оккупантов», — отметили в разведке.
По данным ГУР, новобранцы 8 армии южного военного округа ВС РФ проходят четырехдневный курс подготовки. После чего направляются на доукомплектование мотострелковых подразделений на территории Украины.
Также российские власти на принудительно-добровольной основе направляют до 40 медицинских работников Крыма в безвозмездную командировку на оккупированные территории Донецкой области. Срок «командировки» – до двух недель. Озвученная цель – «оказание помощи».
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