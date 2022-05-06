Путин продолжает отправлять срочников на войну в Украину — разведка

6 мая, 15:16
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Россия продолжает отправлять срочников на войну в Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия продолжает отправлять срочников на войну в Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главное управление разведки Украины сообщило, что российский диктатор Владимир Путин продолжает отправлять срочников на войну в Украину.

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«Из-за высоких потерь на фронте оккупанты пытаются срочно пополнить резервы «живой силы», - говорится в сообщении.

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По информации ведомства, в составе 217 воздушно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии  (Иваново) к боевым действиям на территории Украины активно привлекаются военнослужащие срочной службы. Сегодня 98-я дивизия оккупанта участвует в боях на территории Харьковской области.

https://www.youtube.com/watch?v=NKurNYIJ9r0&t=23s

«Спешка в вопросе восстановления потерь приводит к сокращению периода обучения будущих оккупантов», — отметили в разведке.

По данным ГУР, новобранцы 8 армии южного военного округа ВС РФ проходят четырехдневный курс подготовки. После чего направляются на доукомплектование мотострелковых подразделений на территории Украины.

Также российские власти на принудительно-добровольной основе направляют до 40 медицинских работников Крыма в безвозмездную командировку на оккупированные территории Донецкой области. Срок «командировки» – до двух недель. Озвученная цель – «оказание помощи».

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Разведка Оккупант Война России против Украины

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