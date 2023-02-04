«Просят деньги у Москвы». В Донецкой и Луганской областях оккупанты концентрируют силы, чтобы выполнить приказ Путина — интервью с Гармашем 4 февраля, 22:31 Эксклюзив NV Поврежденные здания в Угледаре. Донецкая область, 27 января 2023 года (Фото:72nd Separate Mechanized Brigade via Facebook/Handout via REUTERS)

Главред издания Остров Сергей Гармаш в интервью Radio NV рассказал, как оккупанты готовятся к большому наступлению в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ российского диктатора Владимира Путина, а также о возникших проблемах.

— Давайте с эвакуации коллаборантов в Луганской области начнем. Что она может означать? Что там сейчас происходит?

— Мне кажется, что сейчас обе стороны используют тактику, так сказать, поиск слабых звеньев. Где тонко — там рвется, как говорится. И в Луганской области сейчас как раз слабое звено РФ, имею в виду российскую оборону, или наступления, как они там считают.

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Там есть некоторые тактические успехи украинских военных. Поэтому, возможно, готовятся к контрнаступательным действиям. Думаю, что определенную роль играет и просто желание оккупационных властей показать Кремлю то, что они борются, что они готовятся, так сказать, к военным действиям. Просят средства из центра, из Москвы.

Говорить одновременно и об эвакуации, и о захвате всей территории Донбасса до марта, как нам это анонсируют…

— Какие-то несовпадения происходят и с их стороны. Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА, говорит о том, что российские оккупационные войска увеличили количество своих атак в Луганской области. Жарко сейчас вблизи Белогоровки и в районе Кременной, но Вооруженные силы Украины держат оборону, не пускают туда врага.

— Как помним, несколько недель назад вооруженные силы Украины вели наступление в этих районах, поэтому ситуация очень быстро меняется.

Думаю, что обе стороны понимают, что ситуация не стабильная, и готовятся к возможному развитию событий в неблагоприятных для себя условиях.

— Поговорим о приказе Путина захватить территорию Донецкой и Луганской областей до марта. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Есть ли признаки подготовки России к такой попытке массированного наступления и захвата востока Украины? Эти планы уже несколько раз менялись с самого начала этой полномасштабной войны.

— Я очень критически воспринимаю информацию, поступающую от наших военных или тем более спецслужб, потому что нет такого информационного агентства, как Главное управление разведки или Генштаб. Если они выдают какую-то информацию, то это с какой-то целью, это не значит, что она не правдива, но означает, что они акцентируют на ней.

Сложно говорить, дал ли Путин действительно такой приказ. А вот по объективным признакам подготовки наступления, то, ориентируясь на сообщения Генштаба, там происходит концентрация определенных сил и ресурсов.

Что касается субъективного восприятия этой ситуации. У меня есть знакомые в Донецке, Луганске. Действительно в Донецке стало больше, а военных, как они говорят, визуально просто, то есть трудно говорить о цифрах, но визуально больше. Больше пробок сейчас на границах с РФ, то есть везут очень много машин. Что они везут, люди не знают, но везут.

Последний признак — это сообщение Гайдая об отключении мобильной связи в Луганской области. Честно говоря, мне сложно комментировать. Связывался со своими луганскими источниками, и они очень удивились. Говорят, что у них давно уже нет мобильной связи, даже не помнят, когда она была. Российские операторы не работали на оккупированных территориях из-за возможности санкций, а местный Лугаком, как он называется, имел очень плохую связь, то есть вроде бы и был, но фактически им невозможно было пользоваться, поэтому считали, что его нет.

Допускаю, что как раз на тех участках, которые прилегали к линии фронта, то есть где, возможно, добивали наши мобильные операторы, связь была. А сейчас работают какие-то РЭБы, технические средства, чтобы подавлять эту связь для того, чтобы наши граждане, помогающие нашим спецслужбам, военным, не могли передавать информацию разведывательного характера. Это также признак подготовки к возможному наступлению.

— Донецкая область. Очень жарко в Мариуполе. 1–2 февраля там раздавались мощные взрывы, о них рассказывал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Что вам известно, расскажите, пожалуйста. Кто-то снова неудачно курил?

— Мы знаем, что сейчас Мариуполь является одним из логистических центров РФ для поставок всех ресурсов на захваченный юг Украины. После того, как произошла неприятная вещь с Крымским мостом, они пытаются [наладить] логистические пути, которые бы шли в Приазовье.

Кстати, из-за этого сейчас проходят тяжелые бои в Угледаре. Потому что в находящемся на высоте Угледаре можно контролировать железную дорогу, которая идет из Волновахи в Мелитополь. И Мариуполь тоже лежит на этом пути.

Потому я не знаю, чья это работа. Но, понимая стратегическое расположение этого города (особенно сейчас, когда Крым, как альтернативный путь поставки ресурсов для российской армии, очень слабенько работает), думаю, что работали определенные службы для того, чтобы исключить использование этой артерии из Мариуполя в Джанкой. Они там трассу прокладывают для поставки оружия и ресурсов оккупационным войскам на юге Украины.

— Что касается количества оккупантов. Их сейчас стало больше в том же Мариуполе. Упоминаемый уже мной господин Андрющенко говорит, что в окрестностях и в самом городе сконцентрировано около 30 тысяч оккупантов. Такое скопление захватчиков может свидетельствовать о том, что что-то там готовится?

— Возможно. Я не военный эксперт, мне сложно оценивать такие цифры. Конечно, если они готовятся к наступлению, то они концентрируют свои ресурсы, в том числе человеческие. Потому что сейчас преимущество в человеческом ресурсе дает им определенные возможности.

Согласно военной науке, если есть преимущество в три раза, например, она нивелирует возможности обороны. Наступающая сторона действительно несет большие потери в общем количестве. Но меньшие потери обороняющая сторона также несет такие потери, которые заставляют ее отступать или терять эти позиции.

Потому политика россиян сейчас брать количеством войск. Что здесь можно сказать? Нам нужно выдержать этот период, пока не поступит западное оружие, которое нам обещают, для того чтобы мы могли вести контрнаступательные действия, чтобы мы могли уничтожать живую силу противника еще на подходах к линии фронта.

— Аналитики американского Института изучения войны пишут о том, что Путин переоценил возможности российской армии по полному захвату Донбасса. Неокупаемыми остаются более 42% общей территории. Прокомментируйте, пожалуйста, такую вот аналитику. О чем она сейчас? Путин вообще понимает реальное положение?

— Можем только предполагать, исходя из происходящего. Я думаю, не понимаю. Думаю, что нереалистичны его требования, если они действительно есть. Если анализировать темп продвижения российской армии, учитывая, что мы все же отошли от Соледара, то до марта точно они не смогут захватить Донецкую область. Очень большая территория для того чтобы такими темпами можно было ее захватить. Еще и поделенную на высоты, на реки, то есть естественные препятствия.

Это такое политическое требование. Возможно, ее провоцируют те конкурирующие круги вокруг Путина, которые сейчас сложились. Я имею в виду Пригожина, Кадырова, с которыми он собирался встречаться в Волгограде, и Генеральный штаб.

Возможно, Пригожин, Кадыров стимулируют Путина к требованию ускорить результат, потому что сейчас эту задачу должен выполнять Генеральный штаб, ведь Герасимов, руководитель Генштаба, возглавил «СВО».

Возможно, они таким образом пытаются повысить свое влияние на ситуацию, потому что в последнее время наблюдается, что и кадыровцы, и пригоженцы, ЧВК Вагнер немного отодвигают. То есть Генштаб, кадровые военные пытаются показать, что неэффективной оказалась деятельность этих организаций, ЧВК прежде всего и нужно возвращаться к спланированной, профессиональной военной деятельности.

Возможно, Путину вселяют надежды на возможность положительного результата от таких требований просто конкурирующие круги вокруг него. И это, опять же, [доказывает], что у него нет объективного представления о происходящем, о морально-психологическом состоянии людей, об их подготовке.

Приведу один пример, меня он очень заинтересовал. Сейчас очень много разговоров об Угледаре. Там сражается 155 бригада тихоокеанского флота, морской десант. А я вспоминаю, что в ноябре, кажется, было открыто письмо так называемых десятников к своему губернатору, которые жаловались, что их там бросили, что убивают в очень большом количестве.

И сейчас снова появляются видео в Интернете, где меня заинтересовала одна маленькая деталь. Оказывается, эти десантники — это обычные люди, обычные добровольцы, которых российская пропаганда обманула. Приехавшие туда, надеясь, что они будут выполнять какие-то гуманитарные миссии, а их под автомат [поставили] и на переднюю линию.

И мы понимаем, что с таким настроением конечно эффективности не будет. Такая эффективность может быть обеспечена лишь численным преимуществом, очень значительным. А для этого, вероятнее всего, [придется] объявлять дополнительные мобилизационные меры в РФ, что также не будет способствовать популярности этого режима в самой России.

Поэтому очень многие факторы будут влиять на возможность выполнения этого приказа Путина. Но главный фактор, способствующий пока их продвижению (очень медленному, но продвижению), — это просто численность. И с этим мы должны бороться именно западным оружием, то есть уничтожать скопления военной техники и личного состава в тылу врага.

— Есть сообщения об усилении контроля со стороны ФСБ над жителями временно оккупированных территорий. Что вы знаете об этом, как это проявляется?

— Прежде всего, это происходит на новозахваченных территориях, то есть не в Донецке. Людей очень тщательно стали проверять. На работу сейчас очень тяжело устроиться без паспорта.

Более того, мне сообщили из Луганска работники бюджетной сферы, которые уже предупредили: те, у кого не будет российского паспорта, получат на 30% меньшую зарплату. Юридическая, извините, ерунда, потому что Россия считает своими гражданами автоматически всех, кого она, так сказать, аннексировала, несмотря на наличие документа, паспорта. Но таким образом людей стимулируют к тому, чтобы они все же получали российские паспорта.

И это говорит о том, что, на мой взгляд, не очень уверенно чувствуют себя россияне на этой территории, поэтому они стараются как можно больше людей сделать не свидетелями, а соучастниками. И таким образом, заставить людей бояться возвращения Украины, бояться ей помогать, запятнать этих людей российским гражданством перед Украиной.