Путин приказал до марта захватить Донбасс: оккупанты готовятся к новому наступлению — разведка
Российские оккупанты готовятся к новому наступлению (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
По данным украинской разведки, кремлевский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта.
Об этом в комментарии изданию Kyiv Post сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.
По его словам, есть признаки того, что РФ готовится к новой попытке массированного наступления и захвата востока Украины.
«Мы наблюдаем, что российско-оккупационные войска передислоцируют на восток дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику. По данным военной разведки Украины, Путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей», — отметил Черняк.
Он добавил, что Россия использует территорию Беларуси для подготовки мобилизованных солдат и не имеет достаточных сил и средств, чтобы начать в ближайшие недели массированное наступление на Украину по этому направлению.
«По состоянию на сегодняшний день сформированных ударных групп нет. Нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению на стороне России против Украины, но это также, безусловно, риски, которые мы должны учитывать», — сказал Черняк.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что российские оккупанты готовят новое большое наступление на двух направлениях.
«Это может быть Донбасс, а может быть юг», — сказал он.