Путин приказал до марта захватить Донбасс: оккупанты готовятся к новому наступлению — разведка

2 февраля, 10:00
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Российские оккупанты готовятся к новому наступлению (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Российские оккупанты готовятся к новому наступлению (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

По данным украинской разведки, кремлевский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта.

Об этом в комментарии изданию Kyiv Post сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

По его словам, есть признаки того, что РФ готовится к новой попытке массированного наступления и захвата востока Украины.

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«Мы наблюдаем, что российско-оккупационные войска передислоцируют на восток дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику. По данным военной разведки Украины, Путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей», — отметил Черняк.

Он добавил, что Россия использует территорию Беларуси для подготовки мобилизованных солдат и не имеет достаточных сил и средств, чтобы начать в ближайшие недели массированное наступление на Украину по этому направлению.

«По состоянию на сегодняшний день сформированных ударных групп нет. Нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению на стороне России против Украины, но это также, безусловно, риски, которые мы должны учитывать», — сказал Черняк.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что российские оккупанты готовят новое большое наступление на двух направлениях.

«Это может быть Донбасс, а может быть юг», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=amxu17HEsxw
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донбасс Владимир Путин Донецкая область Луганская область Разведка Война России против Украины

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