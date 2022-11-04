Путин предлагает депортировать жителей Херсона
Мужчина ловит рыбу на набережной в Херсоне, 31 октября (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российский диктатор Владимир Путин хочет депортировать жителей временно захваченного Херсона.
В пятницу, 4 ноября, глава кремлевского режима заявил на Красной площади, что «тех, что проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий». На фоне многочисленных военных преступлений российских оккупантов и убийства российскими военными мирных жителей Украины Путин сказал, что «гражданское население не должно страдать от обстрелов».
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что российские оккупационные войска потенциально готовы к «очередному акту доброй воли» в районе Херсона.
Перед этим кремлевская марионетка Кирилл Стремоусов заявил, что российские оккупанты в Херсонской области, скорее всего, будут отступать на левый берег Днепра. Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских оккупантов срочно перебрасывает технику и личный состав на другой берег Днепра.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее говорил, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.