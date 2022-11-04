Путин предлагает депортировать жителей Херсона

4 ноября, 17:00
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Мужчина ловит рыбу на набережной в Херсоне, 31 октября (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мужчина ловит рыбу на набережной в Херсоне, 31 октября (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский диктатор Владимир Путин хочет депортировать жителей временно захваченного Херсона.

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В пятницу, 4 ноября, глава кремлевского режима заявил на Красной площади, что «тех, что проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий». На фоне многочисленных военных преступлений российских оккупантов и убийства российскими военными мирных жителей Украины Путин сказал, что «гражданское население не должно страдать от обстрелов».

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Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что российские оккупационные войска потенциально готовы к «очередному акту доброй воли» в районе Херсона.

Перед этим кремлевская марионетка Кирилл Стремоусов заявил, что российские оккупанты в Херсонской области, скорее всего, будут отступать на левый берег Днепра. Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских оккупантов срочно перебрасывает технику и личный состав на другой берег Днепра.

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее говорил, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Россияне очень показательно ушли из Херсона. Наша разведка это понимает – Сергей Никитенко

https://www.youtube.com/embed/jshgUo8lYcQ
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин Херсон Херсонская область Юг Украины Российская пропаганда Война России против Украины

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