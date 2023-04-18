«Спецтур автора массовых убийств». Подоляк о «визите» Путина на оккупированные территории Украины

18 апреля, 12:55
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

В Офисе президента Украины отреагировали на приезд диктатора Владимира Путина на временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областей, о котором заявили в России.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что сегодня «безразлично» на действия и слова главы Кремля, потому что «такого политического субъекта нет».

«Эволюция (деградация) Путина поражает. Год назад его заявления ждали в мире. Что он скажет? Что он сделает? Сегодня — безразлично[…] Есть „спецтур“ автора массовых убийств на оккупированные и разрушенные территории. Чтобы напоследок насладиться преступлениями „своих“», — написал он в Twitter.

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18 апреля в Кремле заявили, что Путин якобы посетил временно оккупированные Россией украинские территории Херсонской и Луганской областей, где встретился с группировками захватчиков. Там утверждают, что диктатор был там вчера, однако журналисты пришли к выводу, что он мог приехать туда еще на прошлой неделе.

19 марта российские пропагандисты заявили, что ночью Путин посетил оккупированный Мариуполь. Опубликовали несколько видео, на которых показано, как диктатор ездит по ночному городу и общается с местными жителями. В украинской разведке заявили, что сомневаются, что город посетил настоящий Путин.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Владимир Путин Луганская область Херсонская область Михаил Подоляк Война России против Украины

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