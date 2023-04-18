«Оккупанты ожидают собственного побега». Путин в Херсонской области хотел поднять военным боевой дух, которого уже нет — Хлань 18 апреля, 14:43 NV Премиум Путин якобы посетил штаб группы армий Днепр в оккупированной Херсонской области. Видео обнародовал Кремль 18 апреля 2023 года (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Диктатор Владимир Путин якобы посетил оккупированную Херсонскую область, но за пределы Геническа не выезжал, рассказал в эфире Radio NV депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

«Пропагандистские каналы показали, что на аэродроме на Арабатской стрелке сел вертолет Путина, что он посетил оккупированную Херсонскую область, но за город Геническ он не выехал. Он был в городе Геническ, где проводил совещание с военными», — отметил Хлань.

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Также местный депутат предположил, какова может быть цель такой поездки.

«На сегодняшний день моральный дух у оккупантов состоит лишь из того, что они ждут, когда уже украинские Вооруженные силы начнут наступать, а они начнут бежать домой. У них единственное в головах сегодня: „Когда мы уже начнем отсюда выходить? Когда начнется то наступление? Мы уже не понимаем, зачем здесь сидим“. Я так понимаю, что этот визит Путина был связан с тем, чтобы поднять тот боевой дух, которого уже нет», — объяснил Хлань.

18 апреля в Кремле заявили, что Путин якобы посетил временно оккупированные Россией украинские территории Херсонской и Луганской областей, где встретился с группировками захватчиков. Там утверждают, что диктатор был там вчера, однако журналисты пришли к выводу, что он мог приехать туда еще на прошлой неделе.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал этот приезд «спецтуром автора массовых убийств оккупированными и разрушенными территориями».

