Путин поспешил. В Воздушных силах рассказали, когда РФ планировала совершить массированный ракетный удар по Украине

10 октября, 15:27
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РФ планировала массированную ракетную атаку по Украине в более холодную пору года, но Путин поспешил (Фото:REUTERS/Yaroslav Debelyi)

РФ планировала массированную ракетную атаку по Украине в более холодную пору года, но Путин поспешил (Фото:REUTERS/Yaroslav Debelyi)

РФ рассчитывала нанести массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины в холодное время года, но подрыв Крымского моста заставил кремлевского диктатора Владимира Путина поспешить.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Еще тепло на улице. Возможно, они хотели сделать это чуть позже, но ситуация с Крымским мостом подогрела кровожадность кремлевского диктатора, и с 6 утра видим одну из самых массированных ракетных атак», — отметил он.

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Представитель Воздушных сил подчеркнул, что Россия не жалеет средств для того, чтобы посеять панику в украинском тылу.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в том числе по центру столицы Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Ракетные удары Воздушные силы Война России против Украины

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