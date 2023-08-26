Путина, которого все привыкли воспринимать, в последний раз видели 26 июня 2022 года — Буданов

26 августа, 17:52
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Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, когда в последний раз видели российского диктатора Владимира Путина и почему глава кремлевского режима не хочет появляться на публике.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода, которое вышло в субботу, 26 августа.

На уточняющий вопрос журналистки, жив ли до сих пор Путин, начальник ГУР МО заявил, что «не знает, что на это ответить».

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«Тот (Путин — ред), который был и которого все привыкли воспринимать, в последний раз видели примерно 26 июня 2022 года», — сказал Буданов.

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На уточнение журналистки, жив ли Путин до сих пор или имеет плохое состояние здоровья, начальник ГУР МО добавил, что российский диктатор «не хочет появляться» на публике, и на то есть «много разных причин».

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российский диктатор начал чаще исчезать из публичного поля зрения. Среди вероятных причин — ряд болезней, наличие неудач в войне и страх за собственную жизнь. Медиа и спецслужбы разных стран сообщают об активном использовании российским диктатором двойников.

6 мая бывший спичрайтер Путина Аббас Галямов в интервью Radio NV рассказал, что Владимир Путин исчез из-за ряда неудач, с которыми он столкнулся в последнее время.

В конце июня после неудачного мятежа руководителя ЧВК Пригожина российский диктатор исчез, а затем появился в Санкт-Петербурге на яхте олигарха Юрия Ковальчука.

Позже Путин появился в дагестанском городе Дербент, чтобы пообщаться с местными жителями. Однако пользователи соцсетей заподозрили использование двойника.

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23 августа российский диктатор прибыл в Курск по случаю празднования 80-й годовщины Курской битвы. Пользователи соцсетей считают, что на том мероприятия были двойники Путина, которые награждали друг друга разными медалями.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Владимир Путин Где Путин ГУР Кирилл Буданов Война России против Украины

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