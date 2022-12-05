Российские пропагандисты сообщили, что Путин проехался по Крымскому мосту 5 декабря, 16:43 Владимир Путин за рулем автомобиля якобы на Крымском мосту (Фото:РИА Новости / Telegram)

В понедельник, 5 декабря, российский диктатор Владимир Путин якобы посетил Крымский мост, сообщают российские пропагандисты из РИА Новости.

По информации пропагандистов, Путин проехал по Крымскому мосту за рулем автомобиля и пообщался со строителями. Ему доложили о восстановлении моста после взрыва в октябре текущего года.

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Также был опубликован соответствующий видеоролик. На кадрах видно Путина за рулем автомобиля. При этом сложно понять, действительно ли диктатор находится на Крымском мосту.

2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Путин провели телефонные переговоры, во время которых российский диктатор пытался оправдать удары РФ по объектам украинской энергетики местью за взрыв на Крымском мосту.

8 октября на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, произошел мощный взрыв.

В результате происшествия сразу несколько его пролетов рухнули в воду. Кроме того, была также серьезно повреждена железнодорожная часть конструкции.

Российская сторона в своем «расследовании» утверждает, что к подрыву моста якобы причастен глава украинской разведки Кирилл Буданов и Главное управления разведки Минобороны.

Представитель ГУР Андрей Юсов назвал обвинения со стороны ФСБ «бредом».

Украинские спецслужбы отрицают причастность ко взрыву на Крымском мосту.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более девяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

С октября войска РФ бьют по объектам критической инфраструктуры, 5 декабря была последняя такая массированная атака.