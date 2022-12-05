Российские пропагандисты сообщили, что Путин проехался по Крымскому мосту

5 декабря, 16:43
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Владимир Путин за рулем автомобиля якобы на Крымском мосту (Фото:РИА Новости / Telegram)

Владимир Путин за рулем автомобиля якобы на Крымском мосту (Фото:РИА Новости / Telegram)

В понедельник, 5 декабря, российский диктатор Владимир Путин якобы посетил Крымский мост, сообщают российские пропагандисты из РИА Новости.

По информации пропагандистов, Путин проехал по Крымскому мосту за рулем автомобиля и пообщался со строителями. Ему доложили о восстановлении моста после взрыва в октябре текущего года.

Видео дня

Также был опубликован соответствующий видеоролик. На кадрах видно Путина за рулем автомобиля. При этом сложно понять, действительно ли диктатор находится на Крымском мосту.

2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Путин провели телефонные переговоры, во время которых российский диктатор пытался оправдать удары РФ по объектам украинской энергетики местью за взрыв на Крымском мосту.

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8 октября на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, произошел мощный взрыв.

В результате происшествия сразу несколько его пролетов рухнули в воду. Кроме того, была также серьезно повреждена железнодорожная часть конструкции.

Российская сторона в своем «расследовании» утверждает, что к подрыву моста якобы причастен глава украинской разведки Кирилл Буданов и Главное управления разведки Минобороны.

Представитель ГУР Андрей Юсов назвал обвинения со стороны ФСБ «бредом».

Украинские спецслужбы отрицают причастность ко взрыву на Крымском мосту.

https://www.youtube.com/watch?v=IJ9b2bE7y7c&ab_channel=%D0%9D%D0%92

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более девяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

С октября войска РФ бьют по объектам критической инфраструктуры, 5 декабря была последняя такая массированная атака.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Крым Российская агрессия Оккупация Крыма Крымский мост Война России против Украины

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