Путин поручил провести демобилизацию донецких и луганских студентов, которых оккупанты ранее массово бросали на фронт 13 ноября, 15:56 Путин поручил провести демобилизацию донецких и луганских студентов (Фото:ГУР МО)

Российский диктатор Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов из оккупированных РФ территорий Донецкой и Луганской областей, которых массово призывали и бросали на фронт почти с самого начала полномасштабной войны.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщают российские пропагандистские госСМИ.

Путин приказал «организовать возвращение студентов к месту обучения».

Такое решение руководство страны-агрессора приняло на фоне аннексии оккупированных украинских территорий.

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Никаких данных о количестве незаконно мобилизованных студентов из Донецкой и Луганской области и потерях среди них не приводится. Так же нет возможности проверить в дальнейшем состояние выполнения этого приказа.

Фото: Российское государственное пропагандистское госагентство РИА новости

В последние недели перед началом полномасштабной войны РФ против Украины россияне приступили к незаконной принудительной мобилизации украинцев в оккупированных с 2014 года районах Донецкой и Луганской областей.

Россияне насильно отправляли жителей ОРДЛО на войну. Из-за значительных потерь в рядах «новобранцев» из Донецкой и Луганской областей марионетки Кремля из «ЛДНР» вскоре после 24 февраля усилили мобилизацию: на фронт забирали подростков с 16 лет, людей с инвалидностью и студентов. Возраст принудительной мобилизации был поднят с 55 до 65 лет.

Российское командование нередко использовало мобилизованных украинцев в качестве пушечного мяса, бросая на самые горячие участки фронта для выявления огневых позиций Вооруженных Сил Украины.