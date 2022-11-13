Путин поручил провести демобилизацию донецких и луганских студентов, которых оккупанты ранее массово бросали на фронт

13 ноября, 15:56
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Путин поручил провести демобилизацию донецких и луганских студентов (Фото:ГУР МО)

Путин поручил провести демобилизацию донецких и луганских студентов (Фото:ГУР МО)

Российский диктатор Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов из оккупированных РФ территорий Донецкой и Луганской областей, которых массово призывали и бросали на фронт почти с самого начала полномасштабной войны.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщают российские пропагандистские госСМИ.

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Путин приказал «организовать возвращение студентов к месту обучения».

Такое решение руководство страны-агрессора приняло на фоне аннексии оккупированных украинских территорий.

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Никаких данных о количестве незаконно мобилизованных студентов из Донецкой и Луганской области и потерях среди них не приводится. Так же нет возможности проверить в дальнейшем состояние выполнения этого приказа.

Российское государственное пропагандистское госагентство РИА новости
Фото: Российское государственное пропагандистское госагентство РИА новости

В последние недели перед началом полномасштабной войны РФ против Украины россияне приступили к незаконной принудительной мобилизации украинцев в оккупированных с 2014 года районах Донецкой и Луганской областей.

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Россияне насильно отправляли жителей ОРДЛО на войну. Из-за значительных потерь в рядах «новобранцев» из Донецкой и Луганской областей марионетки Кремля из «ЛДНР» вскоре после 24 февраля усилили мобилизацию: на фронт забирали подростков с 16 лет, людей с инвалидностью и студентов. Возраст принудительной мобилизации был поднят с 55 до 65 лет.

Российское командование нередко использовало мобилизованных украинцев в качестве пушечного мяса, бросая на самые горячие участки фронта для выявления огневых позиций Вооруженных Сил Украины.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донбасс Донецк ДНР Луганск ЛНР Донецкая область Мобилизация Луганская область Война на Донбассе Принудительная мобилизация ЛДНР ОРДЛО Война России против Украины

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