Путин поощряет свою армию совершать военные преступления в Украине — разведка 30 мая, 04:54 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Спутник/Сергей Гунеев/Кремлин via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин поощряет своих солдат к совершению военных преступлений в Украине. Об этом свидетельствует присвоение почётного наименования «гвардейская» российской 64-й мотострелковой бригаде, захватывавшей Бучу Киевской области.

Об этом CNN заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает ГУР МО.



«Присвоение 64 мотострелковой бригаде почетного наименования „гвардейская“ свидетельствует о целенаправленном поощрении путиным практики совершения российскими солдатами преступлений на территории Украины», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что телеканал CNN продолжает отслеживать военные преступления, совершенные в Украине личным составом российской 64-й мотострелковой бригады.

В этот раз журналисты телеканала опросили жителей Бучи и представителей местной прокуратуры.

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