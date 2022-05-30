Путин поощряет свою армию совершать военные преступления в Украине — разведка

30 мая, 04:54
Цей матеріал також доступний українською
Владимир Путин (Фото:Спутник/Сергей Гунеев/Кремлин via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Спутник/Сергей Гунеев/Кремлин via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин поощряет своих солдат к совершению военных преступлений в Украине. Об этом свидетельствует присвоение почётного наименования «гвардейская» российской 64-й мотострелковой бригаде, захватывавшей Бучу Киевской области.

Об этом CNN заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает ГУР МО.

«Присвоение 64 мотострелковой бригаде почетного наименования „гвардейская“ свидетельствует о целенаправленном поощрении путиным практики совершения российскими солдатами преступлений на территории Украины», — говорится в сообщении.

Видео дня
Читайте также:

В захваченной российской технике находят американские компоненты (Фото:Главное управление разведки Министерства обороны Украины) Захваченная военная техника России оснащена американскими микрочипами — украинская разведка

Отмечается, что телеканал CNN продолжает отслеживать военные преступления, совершенные в Украине личным составом российской 64-й мотострелковой бригады.

В этот раз журналисты телеканала опросили жителей Бучи и представителей местной прокуратуры.

Читайте также:
Российские оккупанты строят третью линию обороны на юге Украины — разведка
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Геноцид Военные преступления Российские военные провокации Военные преступления РФ Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X