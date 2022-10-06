«До прихода „генерала Зимы“». Военный обозреватель Денис Попович в интервью НВ рассказал, как будет развиваться наступление ВСУ 6 октября, 17:01 Эксклюзив НВ Украинские военные (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев / Facebook)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предполагает, что российский диктатор Владимир Путин ожидает прихода зимы, что якобы поможет спасти российскую армию от поражения в Украине.

В США считают, что решающее сражение за освобождение захваченных оккупантами территорий на юге Украины должно состояться до зимы, ведь «сезон боевых действий подходит к концу».

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В каких направлениях ВСУ могут продвинуться в ближайшие несколько недель, в интервью Радио НВ рассказал военный обозреватель Денис Попович.

— США рекомендуют украинским защитникам, чтобы те воспользовались импульсом для того, чтобы как можно больше территорий освободить к началу зимы, потому что дальше может быть замедление. Что мы должны об этом понимать?

— Возможно, подразумевается ухудшение погодных условий. Я не говорю о каких-то политических условиях, потому что это многоступенчатый вариант.

Но [наиболее вероятное], что может прийти в голову, это ухудшение погодных условий. Осадки могут затруднить перемещение бронированной техники, прежде всего в полях. Война у нас где? Вокруг дорог, но в полях. Если пойдут дожди, осадки, возможно существенное ухудшение способности перемещаться на колесном транспорте в первую очередь.

— Об этом очень много пишет в свежей колонке австрийский военный обозреватель Том Купер. Он описывает ситуацию как войну между спарками артиллерии и беспилотников. То есть беспилотники что-то разведывают, передают эти координаты, далее следует уничтожение этой техники. Именно поэтому любая артиллерия, тяжелая техника, пехота должна скрываться. Такие перемещения и возможности для маневров ухудшаются, когда земля становится мокрой и непроездной?

— Безусловно. Я вчера видел кадры перемещений украинской пехоты в полях, быстрых перемещений на территории Херсонской области. Там используются бронированные автомобили. Они перемещаются по полям, не по дорогам. Если будет резкое ухудшение погодных условий в связи с дождями, мокрым снегом, то понятное дело, что такие условия ухудшатся.

Хотя, если будут морозы (уже позже — в декабре или январе), тогда можно будет очень активно продолжать боевые действия, потому что земля будет охвачена морозом, затвердеет и не будет уступать тому, что мы имеем сейчас.

— О ситуации в Харьковской, севере Луганской, Донецкой областей. Институт изучения войны пишет, что наше контрнаступление или движение по освобождению территорий, по освобождению людей еще даже не достигло своего пика. Когда будет пик?

— Я бы назвал вчерашний день (5 октября — ред.) тактической паузой. Как в Луганской и Харьковской, так и в Херсонской областях. Очевидно, что это связано с тем, что возникла необходимость перегруппировки, накопления сил для дальнейшего движения. Особенно об этом говорят в Луганской области, говорю, ссылаясь на так называемых российских военкоров.

Наш Генеральный штаб осторожнее в своих оценках. А так называемые российские военкоры, освещающие ситуацию на фронте, говорят, что происходила перегруппировка, и теперь украинская армия накопила силы для дальнейшего движения. Прежде всего называется Сватово, во вторую очередь — Кременная.

Думаю, что сегодня, завтра, послезавтра мы должны услышать дальнейшие новости по поводу продвижения наших войск для деоккупации и Херсонской области, и Луганской области. Относительно Запорожской области и Донецкой дуги там все сейчас по-старому.

— Были сообщения, что было очень горячо в районе Авдеевки и Бахмута. При том, что оккупанты что-то еще пытаются себе выгрызть, куда-то кого-то атаковать. Мы уже с вами об этих их попытках, которые, по сути, к захвату новых территорий не приводят, говорим два месяца. У них там какой-то бесконечный артиллерийский снарядный ресурс накоплен?

— Там они сконцентрировали артиллерию, у них действуют представители так называемой группы Вагнера, более боеспособные, чем регулярная российская пехота, видимо, потому, что они не связаны уставными отношениями российской армии, которые замедляют вообще действия и реакции на команды. Это ведь не армейская структура, а частная военная компания.

Именно в районе Бахмута россиянам удалось добиться достаточно большого преимущества в артиллерийских стволах. Это именно то, что летом позволяло им продвигаться в направлении Северодонецка и Лисичанска. В районе Бахмута — это единственный участок фронта, где они наступают. Практически никакого военного смысла это наступление не имеет, потому что происходящее севернее сводит на нет все их усилия.

Это старые планы, по которым они сейчас пытаются наступать.

— Старые планы постоянно сводятся к украинской обороне. О Сватове и Кременной все больше сообщений. Это вопрос недель или дней? Или не то, о чем нужно спрашивать в разрезе времени?

— Думаю, все-таки не недели. Если мы там провели перегруппировку и если наши силы превосходят силы противника, думаю, что это не недели. Думаю, что в ближайшее время мы услышим хорошие новости с этого направления.

— Писали, что Путин очень рассчитывает на приход «генерала Зимы» — так он называет замедление возможностей для боевых действий. Но сложно будет не только украинским защитникам, но и российским оккупантам. Накануне я видел разбор медицинского рюкзака российского медика, понял, что там нет половины того, что есть у наших тероборонцев, которые не всегда на передовой линии. Эта история с болячками, санитарными потерями, насколько она может быть важна на войне?

— Я вчера увидел ужасный видеоролик военнопленного российской армии, раненого в руку. Вроде бы ранение в руку считается более или менее легким и при своевременной медицинской помощи человека можно довольно быстро вернуть в строй. Но рана у этого человека была полностью покрыта червями, как рыболовными опарышами, если вы видели. Они копошились в этой ране. До чего можно было довести человека, чтобы у него такое образовалось в ране, чтобы там буквально черви были, хоть зачерпывай их руками?

Вот это уровень военной медицины российской армии.

— Это, наверное, положительно не влияет на боевой дух и понимание того, а что с тобой произойдет, если по тебе прилетит?

— Безусловно, человек не понимает, эвакуируют ли его, или кто-нибудь перевяжет, если будет какое-то ранение. Это комплекс причин — отсутствие медицинской эвакуации, отсутствие элементарно людей, умеющих делать перевязки на поле боя, отсутствие [медицинских] средств. Это все выливается во всеобщую неготовность к ведению боевых действий и вообще проведению мобилизации, которую они сами и затеяли.

В общем, это, конечно, влияет и на морально-психологическое состояние людей, которые не понимают, чем для них это закончится.

— А что нас ждет в ближайшее время? Мы уже назвали Сватово, Кременную как возможности продолжения наступательной украинской линии. Насколько освобожденная правобережная часть Днепра в Херсонской области позволит подвинуть оккупантов на левом берегу?

— Насколько я понимаю, основная цель наступления на правобережье Херсонщины не столько Херсон, сколько Берислав с Новой Каховкой. Туда мы должны продвинуться и захватить переправу в Новой Каховке. Когда мы ее захватим, тогда может возникнуть возможность продвижения дальше, на левый берег, для дальнейшей деоккупации Херсонской, а возможно и Запорожской области. Но это немного отдаленная перспектива. Думаю, что ее держат в уме наши командующие, но самая первая цель этого наступления в Херсонской области — это захват Новой Каховки и Берислава.

— Президент Европарламента Роберта Мацола призывает дать Украине современные танки. От чего же это зависит? Американцы, например, сомневаются, что нужно передавать Абрамсы, потому что они «жрут» очень много топлива и очень тонкие в настройках. Европейские танки вроде бы лучше подходят для этого. Они эту «горячую картофелину» перебрасывают. Вторая часть дискуссии — это вес этих танков. Я уже слышал, что некоторые из них весят на 10 тонн больше, чем те танки, которые сейчас есть на вооружении Украины, а это значит, что траков для их перевозки у нас просто не будет хватать или нет вообще. Насколько сложная эта система? В какой перспективе просьба главы Европарламента может быть удовлетворена?

— Это, наверное, некий психологический блок у европейцев, особенно у немцев, на поставку Украине танков. Создается такое впечатление, что немцы до сих пор помнят Вторую мировую войну и у них до сих пор стоит блок, что немецкие танки на территории Украины и вообще на территории бывшего Советского Союза — это страшная история, возвращающая мир во времена Второй мировой войны.

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Дискуссия настолько широкая и настолько протяжная по времени, что думаю, мы скорее успешно закончим наступление в Херсонской области; нам эти танки физически не пригодятся, когда они решат нам их поставить.

Мне трудно анализировать дискуссии, которые сейчас идут о поставке танков в распоряжение украинской армии, хотя практически вся номенклатура бронетехники от наших западных партнеров у нас уже есть, вплоть до боевых ремонтных машин. Было сообщение, что немцы будут снабжать нас ремонтными машинами на базе танков Леопард.

— А, возможно, что эти так называемые дискуссии — это просто публичное прикрытие, в то время как некоторые украинские защитники уже проходят обучение на каких-то современных западных танках? И пока эта обучение не закончится, то и нет смысла сообщать, а приедут ли они уже вместе с обученным персоналом? Или это я фантазирую?

— Вполне возможно. Тем более вы очень правильно заметили, что все эти ремонтно-эвакуационные машины выполнены на основе тех же Леопардов. Механик и водитель уже есть, если брать Гепарды. А потом этих людей пересаживать на Леопарды, то какую-то базу мы уже имеем.

Вполне возможно, что мы сейчас тайно учим своих специалистов использованию тех же Леопардов или Абрамсов, а потом они у нас резко появятся. Но пока я слышу только дискуссию по поводу того, чтобы их нам поставить. А таких признаков, что мы их в скором времени получим, так как это происходит с самолетами F15, F16, пока нет.

Инфографика: НВ

— WSJ вместе с Orix посчитали, что крупнейшим поставщиком тяжелого оружия для Вооруженных сил Украины стала Российская Федерация. Наши защитники затрофеили больше, чем нам поставили западные партнеры, чем каждая из стран, поставляющих нам оружие. Что это значит для нас?

— То, что мы так стремительно наступаем, что россияне бросают оружие специально для нас, и оно продолжает свою службу в интересах украинской армии. Такое было под Киевом, так же сейчас происходит под Харьковом и даже в Луганской области.

Возможно, эти деятели, обсуждающие сейчас необходимость поставки западных танков в распоряжение Украины, смотрят на эти данные и думают: возможно, мы еще поговорим, а украинская армия сама себя прекрасно обеспечит.