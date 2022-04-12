Насильно вывезенных украинцев Путин переселяет в Сибирь и за Полярный круг — The Independent
Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)
Почти 100 тысяч украинцев, которых насильно вывезли на территорию России, Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в том числе в Сибирь и за Полярный круг, сообщает The Independent.
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Издание ссылается на чрезвычайный приказ о перемещении 95 739 жителей Донецкой и Луганской областей за 5500 миль (более 8850 км) от их домов.
В Кремле запланировали отправку 11 398 человек в Сибирь, 7 218 людей — на Дальний Восток и 7 023 — на Северный Кавказ.
По данным издания, от жителей Мариуполя требовали подписать документы, в которых утверждалось, что украинские войска якобы обстреляли их город.
Украинцам также говорили, что они не могут вернуться в Украину, поскольку столкнутся с «преследованием».
Украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире Радио Свобода сообщила, что в Россию были вывезены более 700 тысяч граждан Украины.
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