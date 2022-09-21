«Объявил частичную утилизацию». Реакция соцсетей на решение Путина провести частичную мобилизацию в России 21 сентября, 13:22 Реакция соцсетей на решение Путина провести частичную мобилизацию в России (Фото:коллаж НВ)

НВ собрал самые интересные комментарии пользователей соцсетей об объявлении диктатором частичной мобилизации и ядерном шантаже.

21 сентября Путин объявил в России частичную мобилизацию и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.

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Через несколько минут после выступления кремлевского диктатора россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван. Тем временем, украинцы спокойно продолжали шутить и комментировать поступок Путина в соцсетях.



Министр обороны РФ Шойгу заявил, что потери РФ за более чем полгода вторжения составили всего 5 тысяч 937 погибших. Журналист Торонто ТВ Анатолий Остапенко прокомментировал это.

Напомним, после Путина в эфире выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом».

По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.

Накануне Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятие "мобилизация", "военное положение", "вооруженный конфликт". Теперь в России будут строже наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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