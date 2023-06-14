Диктатор вынужден отвечать. Что означают заявления Путина на встрече с «военкорами», тогда как ВСУ освободили 100 кв. км территории — ISW 14 июня, 09:45 Путин на встрече с «военкорами» 13 июня 2023 (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин провел встречу с «военкорами"-пропагандистами на фоне продолжения контрнаступления ВСУ: он проявил неготовность объявлять новую волну мобилизации или ввести военное положение в РФ.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.

ISW подтверждает, что ВСУ продолжают контрнаступательные операции как минимум на трех направлениях и 13 июня достигли дальнейших ограниченных территориальных успехов. В то же время аналитики Института не дают собственных оценок этим продвижениям — лишь напоминают об официальных заявлениях представителей Министерства обороны Украины и Генштаба ВСУ. В частности, они акцентируют внимание на том, что, по словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, с начала контрнаступательных операций украинские войска освободили более 100 кв. км территории. В то же время спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 13 июня заявил, что, по его оценкам, украинские силы освободили даже большую площадь. Российские источники утверждали, что украинские войска продолжали штурмы к юго-западу от Орехова и к югу от Гуляйполя на западе Запорожской области в ночь с 12 на 13 июня.

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Эксперты Института изучения войны детально анализируют заявления российского диктатора Владимира Путина, который 13 июня встретился с 18 российскими «военкорами», чтобы обсудить ход российского вторжения в Украину. На этой встрече присутствовали по большей части «военкоры», тесно связанными с ВГТРК и другими государственными СМИ, при этом на встречу не пригласили тех блогеров, которые более критично относятся к военным операциям Путина. Вот главные выводы ISW об этой встрече:

Путин пытался отреагировать на несколько ключевых беспокойств « военкоров», в частности относительно контрнаступления ВСУ, целей России в Украине, вопроса новых волн мобилизации в РФ и возможности введения военного положения, а также относительно формализации частных военных компаний ( ЧВК) и рейдов в Белгородскую область РФ.

военкоров», в частности относительно контрнаступления ВСУ, целей России в Украине, вопроса новых волн мобилизации в РФ и возможности введения военного положения, а также относительно формализации частных военных компаний ЧВК) и рейдов в Белгородскую область РФ. В своих заявлениях о ходе украинского контрнаступления Путин дал понять, что Россия надеется пережить и переждать период, когда Запад оказывает военную поддержку Украине.

Диктатор, вероятно, пытается « систематически увеличивать и искажать» данные о потерях западной военной техники со стороны ВСУ, чтобы изобразить контрнаступление Украины как якобы неудачное и разубедить Запад в важности дальнейшей поддержки Украины.

систематически увеличивать и искажать» данные о потерях западной военной техники со стороны ВСУ, чтобы изобразить контрнаступление Украины как якобы неудачное и разубедить Запад в важности дальнейшей поддержки Украины. Путин дал понять, что не желает объявлять вторую волну мобилизации или военное положение, несмотря на сохранение своих максималистских целей в Украине. Путин признал, что некоторые российские « общественные деятели» обсуждают срочную необходимость мобилизации, однако заявил, что в мобилизации « пока нет необходимости». Вместо этого он восхвалял усилия России по набору военнослужащих-контрактиков и ответил на обеспокоенность « военкоров» тем, что России необходимо расширить правоохранительные органы, а не объявлять военное положение. Комментируя такую позицию диктатора, ISW подтверждает свою оценку, что « Путин является игроком, который не склонен к риску» и опасается разочаровать российское общество решением об очередной волне мобилизации или введении военного положения по всей России. В свою очередь, это указывает, что Путин еще не решился на окончательную приверженность « тотальной войне». Заявления Путина, вероятно, направлены на то, чтобы заверить своих избирателей в том, что он не намерен расширять « специальную военную операцию», считают в ISW.

Путин признал, что некоторые российские общественные деятели» обсуждают срочную необходимость мобилизации, однако заявил, что в мобилизации пока нет необходимости». Вместо этого он восхвалял усилия России по набору военнослужащих-контрактиков и ответил на обеспокоенность военкоров» тем, что России необходимо расширить правоохранительные органы, а не объявлять военное положение. Комментируя такую позицию диктатора, ISW подтверждает свою оценку, что Путин является игроком, который не склонен к риску» и опасается разочаровать российское общество решением об очередной волне мобилизации или введении военного положения по всей России. В свою очередь, это указывает, что Путин еще не решился на окончательную приверженность тотальной войне». Заявления Путина, вероятно, направлены на то, чтобы заверить своих избирателей в том, что он не намерен расширять специальную военную операцию», считают в ISW. Диктатор пытался смягчить широкое недовольство в российском информационном пространстве после трансграничных рейдов Российского добровольческого корпуса и легиона Свобода России в Белгородской области РФ, а также после ударов беспилотников по всей территории России, как и обеспокоенность безопасностью границы в целом. Путин заявил, что российское руководство рассматривает возможность создания « санитарной зоны» в Украине [не объяснив, что имеет в виду], чтобы предотвратить проникновение проукраинских сил на российскую территорию, однако пока будет наблюдать за ситуацией. Комментарии Путина свидетельствуют о том, что Кремль не намерен реагировать на трансграничные рейды, пытаясь сохранить силы для ведения боевых действий в Украине — даже несмотря на рост недовольства внутри России, вызванное рейдами. Путин также подтвердил, что в Белгородской области проходят службу российские срочники. В ISW считают, что их отправляют на службу в приграничные области России из-за нехватки резервов и нежелания перебрасывать силы регулярной армии с любых участков фронта в Украине.

санитарной зоны» в Украине [не объяснив, что имеет в виду], чтобы предотвратить проникновение проукраинских сил на российскую территорию, однако пока будет наблюдать за ситуацией. Комментарии Путина свидетельствуют о том, что — даже несмотря на рост недовольства внутри России, вызванное рейдами. Путин также подтвердил, что в Белгородской области проходят службу российские срочники. В ISW считают, что их отправляют на службу в приграничные области России из-за нехватки резервов и нежелания перебрасывать силы регулярной армии с любых участков фронта в Украине. Путин поддержал меры Минобороны России по централизации контроля над операциями в Украине, в частности требование о подчинении военному командованию и официальном оформлении российских « добровольческих» формирований и наемников ЧВК. Путин пытался аргументировать такой шаг тем, что российское правительство не может обеспечить социальные гарантии волонтерским структурам без подписанных контрактов. В ISW считают, что Путин, возможно, намерен установить прямой контроль или условия для запрета государственной помощи избранным частным военным компаниям, таким как ЧВК Вагнера, которые технически являются незаконными согласно российскому законодательству.

добровольческих» формирований и наемников ЧВК. Путин пытался аргументировать такой шаг тем, что российское правительство не может обеспечить социальные гарантии волонтерским структурам без подписанных контрактов. В ISW считают, что Путин, возможно, намерен установить прямой контроль или условия для запрета государственной помощи избранным частным военным компаниям, таким как ЧВК Вагнера, которые технически являются незаконными согласно российскому законодательству. Путин, вероятно, выбрал формат публичного общения с прокремлевскими « военкорами», чтобы еще больше привлечь это сообщество для расширения своей поддержки среди российских ультранационалистов.

Отдельно ISW анализирует сообщения о том, что в Запорожской области в результате украинского ракетного удара якобы погиб начальник штаба 35-й общевойсковой армии РФ (восточный военный округ) генерал-майор Сергей Горячев. Ранее ISW наблюдала, что подразделения Восточного военного округа, в частности 58-й общевойсковой армии и 5-й общевойсковой армии, действовали на западе Запорожской области. Поэтому сообщения о гибели Горячева в Запорожской области могут свидетельствовать о том, что российские войска перебросили еще и подразделения 35-й общевойсковой армии для операций в Запорожской области, а также что некоторые высокопоставленные лица российского военного командования продолжают действовать вблизи линии фронта и остаются уязвимыми для точных ударов ВСУ.