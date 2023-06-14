Диктатор вынужден отвечать. Что означают заявления Путина на встрече с «военкорами», тогда как ВСУ освободили 100 кв. км территории — ISW
Путин на встрече с «военкорами» 13 июня 2023 (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин провел встречу с «военкорами"-пропагандистами на фоне продолжения контрнаступления ВСУ: он проявил неготовность объявлять новую волну мобилизации или ввести военное положение в РФ.
Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.
ISW подтверждает, что ВСУ продолжают контрнаступательные операции как минимум на трех направлениях и 13 июня достигли дальнейших ограниченных территориальных успехов. В то же время аналитики Института не дают собственных оценок этим продвижениям — лишь напоминают об официальных заявлениях представителей Министерства обороны Украины и Генштаба ВСУ. В частности, они акцентируют внимание на том, что, по словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, с начала контрнаступательных операций украинские войска освободили более 100 кв. км территории. В то же время спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 13 июня заявил, что, по его оценкам, украинские силы освободили даже большую площадь. Российские источники утверждали, что украинские войска продолжали штурмы к юго-западу от Орехова и к югу от Гуляйполя на западе Запорожской области в ночь с 12 на 13 июня.
Эксперты Института изучения войны детально анализируют заявления российского диктатора Владимира Путина, который 13 июня встретился с 18 российскими «военкорами», чтобы обсудить ход российского вторжения в Украину. На этой встрече присутствовали по большей части «военкоры», тесно связанными с ВГТРК и другими государственными СМИ, при этом на встречу не пригласили тех блогеров, которые более критично относятся к военным операциям Путина. Вот главные выводы ISW об этой встрече:
- Путин пытался отреагировать на несколько ключевых беспокойств «военкоров», в частности относительно контрнаступления ВСУ, целей России в Украине, вопроса новых волн мобилизации в РФ и возможности введения военного положения, а также относительно формализации частных военных компаний (ЧВК) и рейдов в Белгородскую область РФ.
- В своих заявлениях о ходе украинского контрнаступления Путин дал понять, что Россия надеется пережить и переждать период, когда Запад оказывает военную поддержку Украине.
- Диктатор, вероятно, пытается «систематически увеличивать и искажать» данные о потерях западной военной техники со стороны ВСУ, чтобы изобразить контрнаступление Украины как якобы неудачное и разубедить Запад в важности дальнейшей поддержки Украины.
- Путин дал понять, что не желает объявлять вторую волну мобилизации или военное положение, несмотря на сохранение своих максималистских целей в Украине. Путин признал, что некоторые российские «общественные деятели» обсуждают срочную необходимость мобилизации, однако заявил, что в мобилизации «пока нет необходимости». Вместо этого он восхвалял усилия России по набору военнослужащих-контрактиков и ответил на обеспокоенность «военкоров» тем, что России необходимо расширить правоохранительные органы, а не объявлять военное положение. Комментируя такую позицию диктатора, ISW подтверждает свою оценку, что «Путин является игроком, который не склонен к риску» и опасается разочаровать российское общество решением об очередной волне мобилизации или введении военного положения по всей России. В свою очередь, это указывает, что Путин еще не решился на окончательную приверженность «тотальной войне». Заявления Путина, вероятно, направлены на то, чтобы заверить своих избирателей в том, что он не намерен расширять «специальную военную операцию», считают в ISW.
- Диктатор пытался смягчить широкое недовольство в российском информационном пространстве после трансграничных рейдов Российского добровольческого корпуса и легиона Свобода России в Белгородской области РФ, а также после ударов беспилотников по всей территории России, как и обеспокоенность безопасностью границы в целом. Путин заявил, что российское руководство рассматривает возможность создания «санитарной зоны» в Украине [не объяснив, что имеет в виду], чтобы предотвратить проникновение проукраинских сил на российскую территорию, однако пока будет наблюдать за ситуацией. Комментарии Путина свидетельствуют о том, что Кремль не намерен реагировать на трансграничные рейды, пытаясь сохранить силы для ведения боевых действий в Украине — даже несмотря на рост недовольства внутри России, вызванное рейдами. Путин также подтвердил, что в Белгородской области проходят службу российские срочники. В ISW считают, что их отправляют на службу в приграничные области России из-за нехватки резервов и нежелания перебрасывать силы регулярной армии с любых участков фронта в Украине.
- Путин поддержал меры Минобороны России по централизации контроля над операциями в Украине, в частности требование о подчинении военному командованию и официальном оформлении российских «добровольческих» формирований и наемников ЧВК. Путин пытался аргументировать такой шаг тем, что российское правительство не может обеспечить социальные гарантии волонтерским структурам без подписанных контрактов. В ISW считают, что Путин, возможно, намерен установить прямой контроль или условия для запрета государственной помощи избранным частным военным компаниям, таким как ЧВК Вагнера, которые технически являются незаконными согласно российскому законодательству.
- Путин, вероятно, выбрал формат публичного общения с прокремлевскими «военкорами», чтобы еще больше привлечь это сообщество для расширения своей поддержки среди российских ультранационалистов.
Отдельно ISW анализирует сообщения о том, что в Запорожской области в результате украинского ракетного удара якобы погиб начальник штаба 35-й общевойсковой армии РФ (восточный военный округ) генерал-майор Сергей Горячев. Ранее ISW наблюдала, что подразделения Восточного военного округа, в частности 58-й общевойсковой армии и 5-й общевойсковой армии, действовали на западе Запорожской области. Поэтому сообщения о гибели Горячева в Запорожской области могут свидетельствовать о том, что российские войска перебросили еще и подразделения 35-й общевойсковой армии для операций в Запорожской области, а также что некоторые высокопоставленные лица российского военного командования продолжают действовать вблизи линии фронта и остаются уязвимыми для точных ударов ВСУ.