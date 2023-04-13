Путин несет ответственность за жестокую казнь украинского военного — Шмыгаль 13 апреля, 18:23 Денис Шмыгаль (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Российский диктатор Владимир Путин несет ответственность за то, что его солдаты жестоко казнили украинского военного, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В интервью CNN он напомнил, что это не первое жестокое преступление в Украине, которое совершили российские оккупанты. Поэтому наша страна просит мировых лидеров не стоять в стороне, когда происходят подобные инциденты.

Видео дня

Шмыгаль заявил, что Украина расследует этот и другие преступления россиян в Украине. По его словам, важно, чтобы все виновные понесли ответственность, в том числе политическое руководство России.

«Он (Путин — ред.) несет ответственность за преступление агрессии, поскольку он отдал приказ вторгнуться в Украину и совершать все эти преступления», — отметил премьер.

На данный момент военные устанавливают личность погибшего украинского бойца, которого казнили российские оккупанты, отрезав голову ножом.

11 апреля в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты казнят, вероятно, украинского военного, отрезая ему голову ножом. СБУ начала досудебное расследование.

Заместитель министра обороны Анна Маляр попросила до официальных выводов не озвучивать версий относительно личности погибшего.

Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на зверства россиян. Мировые политики и деятели, среди которых генсек ООН Антониу Гутерриш, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич признали, что их ужаснуло видео очередных зверств россиян и осудили предполагаемое преступление.