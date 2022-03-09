Очень неожиданно. В Кремле уверяют, что не знали об отправке срочников на войну в Украине 9 марта, 18:31 Цей матеріал також доступний українською Песков уверяет, что в Кремле приказывали не привлекать срочников для «выполнения задач на территории Украины» (Фото:REUTERS / Евгения Новоженина)

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского тирана Путина, заявил, что в Кремле не знали о том, что на войну в Украине отправили российских солдат-срочников.



Песков уверяет, что Путин приказал не привлекать срочников «для выполнения задач на территории Украины». Ему доложили, что приказ выполнен, однако сегодня Минобороны РФ официально подтвердило обратное, несмотря на то, что Путин неоднократно доказывал, что никаких российских срочников в Украине нет.

«К сожалению, оказалось несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении „военной операции“ на территории Украины», — сказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Чтобы выкрутиться из сложившейся ситуации, Песков в комментариях для российских пропагандистских СМИ рассказал об указе Путина направить материалы для «проверки и оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания» в Главную военную прокуратуру.

«В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил, которые участвуют в проведении „специальной военной операции“ на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания», — сообщил он.



В Минобороны РФ уверяют, что «практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России».

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