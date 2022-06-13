«Мир дрожит от того, что будет дальше». Исследовательница войн на Балканах — о безумии Путина, молчании россиян и сложной осени впереди 13 июня, 09:08 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Славенка Дракулич (Фото:Ната Коваль/Читомо)

Хорватская журналистка и автор книг о военных преступлениях в бывшей Югославии Славенка Дракулич не считает российского диктатора Владимира Путина таким безумным, как его описывают.

Она убеждена: главе Кремля кажется, что его недостаточно уважают, поэтому ему безразличны международные правила. И пока он творит беспорядок в Европе, россияне молчат, поэтому тоже ответственны за совершенные в Украине преступления.

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Почему осенью для Украины ситуация может ухудшиться и как пережить травмы, полученные во время войны, Дракулич рассказала в интервью Радио НВ.

— Сначала я хотела бы поблагодарить, что согласились на разговор. Для нас в Украине очень важно слышать людей из-за границы, которым не безразлично, что происходит в нашей стране. Хочу спросить о сходствах между войной на Балканах и войной в Украине. Отличаются ли они? Можно ли сказать, что все войны одинаковы?

— Вы не должны благодарить меня за мое время или что-то такое. Потому что у меня есть такое чувство, что все сейчас должны говорить только об Украине.

Начнем со сходства между войнами на Балканах и в Украине. Я бы сказала во множестве, потому что у нас не было одной войны. У нас их было несколько, сначала в Словении, Хорватии, Боснии. Первое, что приходит в голову, — это тактика оккупации с каким-то оправданием. Оправдание в Украине, что Россия намерена спасти вас от вашего нацистского руководства. Бывший президент Сербии Слободан Милошевич тоже, так сказать, «спасал» сербское меньшинство в Хорватии от хорватских «фашистов».

Хорватия во время Второй мировой войны была фашистским марионеточным государством. Сербы это использовали. Правда состоит в том, что сербское меньшинство на тот момент было против правительства, но не потому, что они фашисты, а потому, что сербы хотели больше власти. Поэтому он нашел такое оправдание. Но суть состоит в следующем. Тактика та же. Вы не можете просто послать солдат куда-нибудь и не сказать им зачем. Итак, вы им говорите: «Эй, ребята, мы идем туда сейчас, мы собираемся спасти этих людей». Вы не можете отправить войска в другую страну, не дав для этого достаточного основания в виде пропаганды, без оправдания их роли.

И потом эти ребята с Дальнего Востока, конечно, были очень удивлены яростным сопротивлением. Почему люди не хотят, чтобы их спасали?

А что очень отличается — это то, насколько мир вовлечен в события в Украине.

В случае распада Югославии не было столько привлечения ни иностранных государств, ни иностранной интеллигенции. Это все было, как говорится, на другом уровне. Почему? Потому что первое впечатление, которое сложилось, когда началась война в Боснии в 1991—1992, что это что-то незначительное происходит среди людей, воевавших друг с другом тысячи лет. Людей, находящихся где-то в окрестностях Европы. Поэтому будем относиться к этому как к небольшому пожару на заднем дворе. Так это чувствовалось. Кроме того, в таких странах, как Франция, Великобритания и Германия не было единства в вопросе распада Югославии, поддерживать независимость отдельных государств или нет. Так что все это было запущено, никому не понятно и так продолжалось пять лет.

Что касается Украины, все иначе — и это понятно. Потому что вы большая страна, 45 миллионов человек, вы растите зерновые для половины мира. А также важный фактор — Россия одна из самых милитаризованных стран мира. Конечно, сейчас они не выглядят сильнейшей армией в мире, но они огромны. Россияне устанавливают цены на нефть, цены на газ. И прежде всего, у них есть ядерное оружие. Так что страх, что ваша война разрастется — это совсем другой вид страха. Я бы даже сказала, что не только вся Европа, но весь мир дрожит и волнуется, что будет дальше. Так что в этом большая разница.

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